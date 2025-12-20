Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:07

Экзотику отложили, привычное победило: новогодние маршруты россиян не изменились

Москва стала самым популярным направлением на Новый год — Ромашкин

Новогодние каникулы в конце декабря 2025 года вновь подтверждают устойчивые предпочтения российских туристов: большинство выбирают проверенные направления с развитой инфраструктурой и понятным форматом отдыха. О том, где россияне планируют провести Рождество и Новый год, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента объединения Сергея Ромашкина.

Москва и Санкт-Петербург — лидеры спроса

Первое место в рейтинге самых популярных направлений заняла Москва. По словам эксперта, столица традиционно принимает сотни тысяч гостей, пик заездов приходится на 2-3 января. Туристы выбирают короткие поездки с насыщенной программой.

"В основном туристы приезжают в столицу на 2-3 января. Средний чек такой поездки на взрослого человека около 30-35 тысяч рублей с проживанием где-нибудь в центре", — отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Он уточнил, что при размещении за пределами центра стоимость поездки может снизиться до 20-25 тысяч рублей на человека. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, куда едут на экскурсионные туры продолжительностью от трёх до пяти дней. Цены сопоставимы с московскими, при этом многие туристы предпочитают поезд или личный автомобиль.

Юг России и горнолыжные курорты

Третье место занял Краснодарский край, где спрос распределяется между двумя форматами отдыха. В прибрежном кластере Сочи туристы выбирают отели с подогреваемыми бассейнами и спа, укладываясь в 20-25 тысяч рублей за проживание плюс дорога. Отдельный сегмент — Красная Поляна, ориентированная на горнолыжников.

"Горнолыжный отдых существенно дороже. Здесь надо рассчитывать на 50-60 тысяч за неделю пребывания", — подчеркнул Сергей Ромашкин.

С учётом транспортных расходов итоговая стоимость поездки достигает 70-80 тысяч рублей. Эксперт добавил, что старт сезона в Красной Поляне был перенесён на 29 декабря из-за отсутствия снега.

Подмосковье и лечебный туризм

Четвёртое место в рейтинге заняло Подмосковье. Отдых в гостиницах и пансионатах на неделю обходится в среднем в 50-60 тысяч рублей на человека. При этом популярные объекты были забронированы заранее, и туристам всё чаще предлагают альтернативы в соседних регионах — Тверской, Владимирской, Калужской и Рязанской областях.

Замыкает пятёрку регион Кавказских Минеральных Вод, который остаётся востребованным направлением медицинского туризма. Продолжительные туры на 10-12 дней включают лечение и проживание.

"Стоимость выходит за 90-95 тысяч вместе с перелётом из Москвы", — сообщил Сергей Ромашкин.

Эксперты отмечают, что новогодний спрос в 2025 году смещается в сторону качественного сервиса и заранее спланированных поездок, где ключевую роль играет баланс цены, продолжительности отдыха и наполненности программы.

