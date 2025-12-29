От Сочи до Владивостока: карта новогодних путешествий россиян вас удивит

Новогоднюю ночь россияне всё чаще встречают в дороге — в поезде или самолёте, направляясь к крупным городам и курортам, где можно провести каникулы. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip, проанализировавший авиа- и железнодорожные бронирования на период с 31 декабря на 1 января. В исследовании указано, что главным внутренним направлением на праздничную ночь стала Москва, а среди зарубежных лидирует Пхукет.

Внутри страны: Москва впереди, Сочи — в тройке лидеров

По данным OneTwoTrip, больше всего россиян встретят 2026 год по пути в Москву: на столицу приходится 14,9% всех бронирований на поезда и самолёты в новогоднюю ночь. Эксперты отмечают, что жильё в Москве на каникулах путешественники бронируют примерно за 13 тыс. рублей в сутки. Это делает столицу не только главным транспортным, но и ключевым туристическим центром новогоднего периода.

На втором месте оказался Санкт-Петербург — 11,5% бронирований. Средняя стоимость отелей в Северной столице во время праздников составляет около 10,5 тыс. рублей в сутки. Третью строчку занял Сочи: по пути в южный курорт Новый год встретят 4,8% клиентов сервиса, а номер в гостинице там обходится примерно в 12,7 тыс. рублей в сутки.

Топ-10 направлений: куда еще едут и летят в праздничную ночь

В список городов, которые также вошли в десятку самых популярных направлений на 31 декабря — 1 января, OneTwoTrip включил Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. Доля бронирований в Краснодар составила 3,4%, а стоимость отеля на каникулах оценивается в 10,2 тыс. рублей за сутки. Екатеринбург получил 3,2% билетов при средней цене гостиницы 9,4 тыс. рублей. Владивосток — 2,3% и около 7,8 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, в топ вошли Казань (2% бронирований; отель — 11,7 тыс. рублей в сутки), Благовещенск (1,8%; 7,7 тыс. рублей), Оренбург (1,6%; 5,4 тыс. рублей) и Сургут (1,4%; 6,5 тыс. рублей). Таким образом, список сочетает как туристические центры, так и города, которые традиционно остаются востребованными в зимний период за счёт семейных поездок и визитов к родственникам.

Зарубежные лидеры: Пхукет, Бангкок и Китай

Самым востребованным зарубежным направлением на новогоднюю ночь, по данным OneTwoTrip, стал Пхукет: в самолёте по пути туда встретят праздник 17,1% пассажиров. При этом стоимость отелей на острове заметно выше, чем в российских городах: в среднем 28,3 тыс. рублей в сутки. Такой уровень цен указывает на высокий спрос на формат "зимнего лета" и пляжного отдыха во время длинных каникул.

На втором месте среди зарубежных направлений — Бангкок: доля столицы Таиланда составила 10,3%, а жильё там в среднем дешевле — около 14,3 тыс. рублей в сутки. Почти равное число путешественников будут встречать Новый год в пути в Пекин (6,1%; отель — 14,6 тыс. рублей) и Санью (6%; 23,5 тыс. рублей). Итоги исследования показывают, что в праздничную ночь россияне выбирают либо крупнейшие туристические центры внутри страны, либо теплые и азиатские направления, где каникулы проходят в другом климате и ритме.