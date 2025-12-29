Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by JESHOOTS.COM is licensed under Free
Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:08

От Сочи до Владивостока: карта новогодних путешествий россиян вас удивит

Россияне чаще встречают Новый год в дороге — OneTwoTrip

Новогоднюю ночь россияне всё чаще встречают в дороге — в поезде или самолёте, направляясь к крупным городам и курортам, где можно провести каникулы. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip, проанализировавший авиа- и железнодорожные бронирования на период с 31 декабря на 1 января. В исследовании указано, что главным внутренним направлением на праздничную ночь стала Москва, а среди зарубежных лидирует Пхукет.

Внутри страны: Москва впереди, Сочи — в тройке лидеров

По данным OneTwoTrip, больше всего россиян встретят 2026 год по пути в Москву: на столицу приходится 14,9% всех бронирований на поезда и самолёты в новогоднюю ночь. Эксперты отмечают, что жильё в Москве на каникулах путешественники бронируют примерно за 13 тыс. рублей в сутки. Это делает столицу не только главным транспортным, но и ключевым туристическим центром новогоднего периода.

На втором месте оказался Санкт-Петербург — 11,5% бронирований. Средняя стоимость отелей в Северной столице во время праздников составляет около 10,5 тыс. рублей в сутки. Третью строчку занял Сочи: по пути в южный курорт Новый год встретят 4,8% клиентов сервиса, а номер в гостинице там обходится примерно в 12,7 тыс. рублей в сутки.

Топ-10 направлений: куда еще едут и летят в праздничную ночь

В список городов, которые также вошли в десятку самых популярных направлений на 31 декабря — 1 января, OneTwoTrip включил Краснодар, Екатеринбург и Владивосток. Доля бронирований в Краснодар составила 3,4%, а стоимость отеля на каникулах оценивается в 10,2 тыс. рублей за сутки. Екатеринбург получил 3,2% билетов при средней цене гостиницы 9,4 тыс. рублей. Владивосток — 2,3% и около 7,8 тыс. рублей за ночь.

Кроме того, в топ вошли Казань (2% бронирований; отель — 11,7 тыс. рублей в сутки), Благовещенск (1,8%; 7,7 тыс. рублей), Оренбург (1,6%; 5,4 тыс. рублей) и Сургут (1,4%; 6,5 тыс. рублей). Таким образом, список сочетает как туристические центры, так и города, которые традиционно остаются востребованными в зимний период за счёт семейных поездок и визитов к родственникам.

Зарубежные лидеры: Пхукет, Бангкок и Китай

Самым востребованным зарубежным направлением на новогоднюю ночь, по данным OneTwoTrip, стал Пхукет: в самолёте по пути туда встретят праздник 17,1% пассажиров. При этом стоимость отелей на острове заметно выше, чем в российских городах: в среднем 28,3 тыс. рублей в сутки. Такой уровень цен указывает на высокий спрос на формат "зимнего лета" и пляжного отдыха во время длинных каникул.

На втором месте среди зарубежных направлений — Бангкок: доля столицы Таиланда составила 10,3%, а жильё там в среднем дешевле — около 14,3 тыс. рублей в сутки. Почти равное число путешественников будут встречать Новый год в пути в Пекин (6,1%; отель — 14,6 тыс. рублей) и Санью (6%; 23,5 тыс. рублей). Итоги исследования показывают, что в праздничную ночь россияне выбирают либо крупнейшие туристические центры внутри страны, либо теплые и азиатские направления, где каникулы проходят в другом климате и ритме.

Читайте также

В Египте россиян действительно замечают чаще других туристов — ТурПром вчера в 23:37
Когда свобода становится сигналом: египетские курорты читают поведение гостей

Российские туристы в Египте постоянно ловят на себе взгляды. ТурПром выяснил, почему местные так внимательно наблюдают за россиянами и что за этим стоит на самом деле.

Читать полностью » Джирисан назвали первым национальным парком Южной Кореи — National Geographic вчера в 19:15
Приехал в Южную Корею “просто погулять” — и подсел на походы: горы здесь везде

Узнайте, почему походы в Южной Корее – это не просто хобби, а важная часть культуры. Откройте для себя главные маршруты и их необычные особенности.

Читать полностью » Россия стала лидером по числу туристов в Анталье — Турпром вчера в 17:37
Один регион — разные миры: где в Анталье слышна русская речь, а где немецкая

Россияне и немцы лидируют по числу туристов в Анталье. Турпром выяснил, какие курорты выбирают разные нации и где отдых проходит спокойнее.

Читать полностью » Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром вчера в 17:13
Новый год пошёл не по плану: райский Фукуок оставил сотни туристов без жилья

Россияне массово теряют жилье на Фукуоке в Новый год. Эксперты объяснили схему обмана и рассказали, как не остаться без крыши над головой.

Читать полностью » Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром вчера в 17:08
Бирюзовая вода без сюрпризов: эти курорты Турции выбирают ради чистого моря

Где в Турции самое чистое море? Турецкие курорты с прозрачной водой и комфортной температурой вошли в новый рейтинг для туристов.

Читать полностью » Новогодняя Рязань предлагает прогулки, катки и гастрономические маршруты — гиды вчера в 15:55
Рязань стала новогодней столицей — и город не узнать: маршрут, который удивил с первых минут

Рязань вновь стала новогодней столицей России: где искать праздничную атмосферу, что посмотреть, попробовать и какие места включить в зимний маршрут.

Читать полностью » Небольшие города Ленобласти сделают Новый год более уютным — ТурПром вчера в 11:36
Петербург шумит, область дышит: куда ведёт новогодний побег из мегаполиса

Устали от толп в новогоднем Петербурге? Ленинградская область предлагает пять городов, где праздник ощущается спокойнее, уютнее и по-настоящему по-зимнему.

Читать полностью » Власти Таиланда развернули 39 бесплатных кемпингов для туристов — Турпром вчера в 11:03
Отели подорожали — альтернатива нашлась: новогодний Таиланд предлагают без оплаты жилья

В Таиланде на новогодние праздники открыли 39 бесплатных кемпингов с водой и туалетами — альтернатива дорогим отелям в высокий сезон.

Читать полностью »

Новости
Общество
Фиктивные юристы в мессенджерах выманивают деньги у граждан — МВД
Экономика
Золото подорожало на 60 процентов в 2025 году — ПРАЙМ
Экономика
Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева
Наука
Дрожжи доставляют вакцину через желудок в организм — Бак
СФО
Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования
Туризм
Новый год в ОАЭ без переплат возможен при выборе района и отеля — ТурПром
Наука
Рыбы различают вкус крупных и мелких морских звезд — ученые МГУ
Еда
Оливье в постном варианте готовят с тофу, грибами и фасолью — кулинары
