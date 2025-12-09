Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Змей Горыныч Сочи Парк
Змей Горыныч Сочи Парк
© commons.wikimedia.org by AnatolySP is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:16

Популярность туров на Новый год бьет рекорды: что будет с ценами в Сочи, Крыму и других регионах

Рост цен на новогодние туры в Кавминводах составил 10-12% — эксперт Булах

Коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах сообщила, что стоимость новогоднего отдыха в Сочи и Крыму в 2025 году увеличилась на 7-10% по сравнению с прошлым годом. В то же время, в Кавминводах цены поднялись на 10-12%, однако спрос увеличился на 20% благодаря длительным новогодним каникулам.

Рост цен на новогодние туры

В ходе пресс-конференции Оксана Булах уточнила, что рост цен наблюдается не во всех регионах России.

"Если говорить о таких направлениях, как Сочи и Крым, то максимальный рост цен на новогодние туры составил 7-10%, хотя есть отели, которые сохраняют цены прошлого года", — отметила она.

Цены на новогодний отдых в Сочи варьируются в зависимости от категории отеля. Например, стоимость проживания в трёхзвездочном отеле с полным пансионом на трое суток для двоих начинается от 24 тысяч рублей. В отелях категории "четыре звезды" цены начинаются от 39 тысяч рублей, а в отелях "пять звёзд" — от 126 тысяч рублей. Аналогичное размещение в Анапе стоит от 25 тысяч рублей за три звезды, от 35 тысяч рублей за четыре звезды и от 135 тысяч рублей за пять звёзд.

Булах также добавила, что в этом году многие крупные анапские отели с интересными новогодними программами уже закрыли свои слоты на новогоднюю ночь, что также повлияло на спрос.

Популярность Кавминвод и рост спроса

Цены на отдых в Кавминводах в этом году повысились на 10-12%, однако спрос на эти направления вырос на более чем 20%. Это связано с длительными новогодними каникулами, которые привлекли множество туристов. В санаториях региона стоимость десятидневного отдыха варьируется в зависимости от ценового сегмента: в эконом-сегменте цены начинаются от 90 до 120 тысяч рублей за двоих с полным пансионом и лечением, в среднем ценовом сегменте — от 140 до 180 тысяч рублей, а в высоком — от 200 тысяч рублей.

Стоимость отдыха в других городах России

Оксана Булах также представила данные о ценах на отдых в других российских городах. В Санкт-Петербурге на трое суток для двоих с завтраками в трёхзвёздочном отеле стоимость начинается от 14 тысяч рублей. В Москве эта сумма составляет от 20 тысяч рублей, в Калининграде — от 17 тысяч рублей, а в Казани — от 22 тысяч рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Страсбург, Нюрнберг и Дрезден проводят рождественские ярмарки с гастрономией и концертами — туроператоры вчера в 18:56
Планируйте поездку сейчас: эти ярмарки Европы заставят вас поверить в чудо

Откройте для себя самые яркие рождественские ярмарки Европы, где сочетаются праздничная атмосфера, уникальные угощения и красивые сувениры.

Читать полностью » Ханой признан лучшим направлением для одиночных путешествий по версии TravelBag вчера в 16:39
Одиночный туризм: как не заблудиться в огромном мире и выбрать место для комфортного отдыха

Какие направления лучше всего подойдут для одиночных путешественников? Рейтинг самых безопасных и комфортных стран для отдыха в одиночестве.

Читать полностью » Для безопасного питания на улице избегайте одиноких торговых точек — эксперт Алешкин вчера в 16:21
Когда еда на улице — это не только вкусно, но и смертельно опасно: как защититься от отравлений

Как безопасно есть уличную еду в путешествиях? Эксперт Дмитрий Алешкин делится советами по выбору проверенных мест и защиты от пищевых отравлений.

Читать полностью » Бали может ввести запрет на краткосрочную аренду через платформы как Airbnb — Ваян Костер вчера в 15:43
Бали на пороге запрета: как Airbnb нарушает законы, строя остров для туристов

Власти Бали рассматривают запрет краткосрочной аренды через Airbnb из-за роста нелегальных объектов. Проблемы с туризмом также затронули Будапешт, где ожидается аналогичное решение.

Читать полностью » Визовый сбор в Египет вырастет почти в два раза — Александр Смирнов вчера в 10:15
Новая стоимость визы в Египет: больше не так дешево, как прежде — что ждёт туристов с января 2026 года

Египет с 2026 года повышает стоимость визы для иностранных туристов. Узнайте, что изменится и как это повлияет на поток гостей и популярные курорты.

Читать полностью » В России есть 7 мест с атмосферой фильмов о Гарри Поттере — тургиды вчера в 6:25
Россияне нашли места, где чувствуется магия без декораций: многие не верят, что это в нашей стране

Семь удивительных мест в России, где атмосфера напоминает волшебный мир, старинные интерьеры и сказочные пейзажи, доступные для путешествий в любое время года

Читать полностью » В Саудовской Аравии действует полный запрет на алкоголь — Вениамин Каганов вчера в 4:15
Жизнь в строгих рамках: что нужно знать путешественникам перед поездкой в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия предлагает уникальные путешествия, но путешественникам стоит учитывать строгие культурные нормы. Узнайте о главных правилах и запретах в этой стране.

Читать полностью » Цены в Панаме удивляют, но городская жизнь и природа оправдают ожидания — Марина Ершова 07.12.2025 в 22:14
Панама глазами путешественника: когда стеклянные здания теряют свою лоск, а тропики — свою дикость

Панама — страна контрастов, где невероятные эмоции и неожиданные впечатления становятся частью путешествия. Узнайте, что скрывает эта необычная страна.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Рост цен на жильё сделал имущественный вычет малозначительным — Сивков
Красота и здоровье
Давление возвращается после терапии — мнение профессора Юрия Конева
ЮФО
Оборот предприятий общепита Кубани увеличился на 14% в 2025 году — Контур.Фокус
Еда
Приготовленный картофель можно хранить в холодильнике до 2-3 дней — кулинары
Экономика
Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин
ЮФО
Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО
Еда
В органических овощах выявили меньше пестицидов и химикатов — EcoSever
Авто и мото
Цены на автомобили продолжат расти — автоэксперт Попов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet