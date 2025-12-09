Популярность туров на Новый год бьет рекорды: что будет с ценами в Сочи, Крыму и других регионах

Коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах сообщила, что стоимость новогоднего отдыха в Сочи и Крыму в 2025 году увеличилась на 7-10% по сравнению с прошлым годом. В то же время, в Кавминводах цены поднялись на 10-12%, однако спрос увеличился на 20% благодаря длительным новогодним каникулам.

Рост цен на новогодние туры

В ходе пресс-конференции Оксана Булах уточнила, что рост цен наблюдается не во всех регионах России.

"Если говорить о таких направлениях, как Сочи и Крым, то максимальный рост цен на новогодние туры составил 7-10%, хотя есть отели, которые сохраняют цены прошлого года", — отметила она.

Цены на новогодний отдых в Сочи варьируются в зависимости от категории отеля. Например, стоимость проживания в трёхзвездочном отеле с полным пансионом на трое суток для двоих начинается от 24 тысяч рублей. В отелях категории "четыре звезды" цены начинаются от 39 тысяч рублей, а в отелях "пять звёзд" — от 126 тысяч рублей. Аналогичное размещение в Анапе стоит от 25 тысяч рублей за три звезды, от 35 тысяч рублей за четыре звезды и от 135 тысяч рублей за пять звёзд.

Булах также добавила, что в этом году многие крупные анапские отели с интересными новогодними программами уже закрыли свои слоты на новогоднюю ночь, что также повлияло на спрос.

Популярность Кавминвод и рост спроса

Цены на отдых в Кавминводах в этом году повысились на 10-12%, однако спрос на эти направления вырос на более чем 20%. Это связано с длительными новогодними каникулами, которые привлекли множество туристов. В санаториях региона стоимость десятидневного отдыха варьируется в зависимости от ценового сегмента: в эконом-сегменте цены начинаются от 90 до 120 тысяч рублей за двоих с полным пансионом и лечением, в среднем ценовом сегменте — от 140 до 180 тысяч рублей, а в высоком — от 200 тысяч рублей.

Стоимость отдыха в других городах России

Оксана Булах также представила данные о ценах на отдых в других российских городах. В Санкт-Петербурге на трое суток для двоих с завтраками в трёхзвёздочном отеле стоимость начинается от 14 тысяч рублей. В Москве эта сумма составляет от 20 тысяч рублей, в Калининграде — от 17 тысяч рублей, а в Казани — от 22 тысяч рублей.