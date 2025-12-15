Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:03

Отель вместо ёлки: праздники всё чаще встречают не дома — и цифры говорят сами за себя

Две трети россиян проведут Новый год в поездках по России — OneTwoTrip

Новогодние каникулы для многих россиян все чаще превращаются не в домашние посиделки, а в полноценное путешествие, и статистика бронирований это подтверждает. В праздничный период большинство жителей страны планируют провести выходные вне дома, выбирая как крупные города, так и курортные направления. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на совместное исследование девелопера ГК "Развитие" и сервиса бронирования OneTwoTrip.

Внутренний туризм выходит в лидеры

Согласно результатам исследования, на поездки по России в период новогодних праздников приходится 64% всех отельных бронирований. Это указывает на устойчивый интерес к внутреннему туризму, который продолжает усиливаться из года в год. Эксперты связывают такую динамику с удобной логистикой и возможностью спланировать поездку без сложных визовых и транспортных процедур.

Лидерами среди российских направлений остаются крупнейшие туристические центры страны. Москва аккумулирует 20,4% всех бронирований, Санкт-Петербург — 16,5%. Казань заняла третье место с показателем 4,4%, подтверждая статус одного из самых популярных городов для коротких праздничных поездок.

Курорты и горные локации

Заметную долю в структуре новогодних путешествий занимают курортные направления. По данным исследования, 4,3% россиян планируют отправиться в Адлер, а еще 4,1% — в село Эстосадок рядом с Красной Поляной в Краснодарском крае. Эти локации традиционно привлекают туристов возможностью совместить зимний отдых, прогулки и горнолыжные развлечения.

Эксперты отмечают, что интерес к южным регионам в зимний период сохраняется не только за счет климата, но и благодаря развитию инфраструктуры и расширению форматов отдыха, ориентированных на разные категории путешественников.

Перспективы Крыма и оценки экспертов

Генеральный директор ГК "Развитие" Сергей Гончаров подчеркнул, что внутренние поездки сохраняют ведущие позиции по совокупности факторов.

"Внутренний туризм демонстрирует потенциал роста, и Крым входит в число направлений, которые будут укреплять позиции в зимний сезон в ближайшие годы", — отметил генеральный директор ГК "Развитие" Сергей Гончаров.

По его словам, россияне все чаще выбирают направления, где можно совместить путешествие с привычным ритмом жизни, не отказываясь от комфорта и разнообразия досуга.

Зарубежные направления: куда летят россияне

Несмотря на доминирование внутреннего туризма, зарубежные поездки по-прежнему занимают значимую долю. Среди иностранных направлений лидирует Таиланд, который выбрали 9,6% опрошенных туристов. Следом идут Турция с показателем 9,3%, Италия — 5,9%, Франция — 5,5% и Объединенные Арабские Эмираты — 4,7%.

Такая география отражает стремление россиян сочетать пляжный отдых, культурные впечатления и комфортные условия размещения даже в период зимних праздников.

