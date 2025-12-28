Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в аэропорту
Женщина в аэропорту
© https://ru.freepik.com by prostooleh is licensed under Free
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:15

Вместо Сочи — Шарм-эль-Шейх: спрос на Египет подскочил в 2 раза к новогодним праздникам

Россияне чаще бронируют отели за рубежом на новогодние каникулы — Островок

Новогодние каникулы для многих россиян всё чаще становятся поводом сменить не только обстановку, но и страну: доля зарубежных бронирований растёт, а лидеры направления остаются прежними. Об этом сообщает РИА Новости: сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказал, куда россияне чаще всего планируют поехать в период с 26 декабря по 11 января и какие направления показывают самый заметный рост.

Зарубежные поездки набирают долю в праздничных бронированиях

По данным "Островка", в период новогодних праздников каждое пятое бронирование — 20% — приходится на зарубежные направления. Компания отмечает, что показатель вырос по сравнению с прошлым годом: на новогодние праздники 2024-2025 доля таких бронирований составляла 18%. Таким образом, интерес к выездам за пределы страны в каникулы усиливается, даже несмотря на сезонный спрос внутри России.

Агрегатор проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов за рубежом на даты с 26 декабря по 11 января. Такой временной промежуток отражает как предновогодние поездки, так и возвращения после праздников, а значит позволяет оценить наиболее популярные направления именно "каникульного" периода. В компании подчеркивают: в выборе зарубежных поездок продолжают доминировать страны, куда можно ехать без визы и с прямым авиасообщением.

Лидеры бронирований: от Таиланда до Белоруссии

Лидерами по количеству бронирований на новогодние праздники стали Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан и ОАЭ. В десятку также вошли Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай. Список показывает, что россияне одновременно держат курс и на традиционные пляжные направления, и на ближнее зарубежье, куда проще добираться и планировать поездку без долгой подготовки.

При этом в компании отмечают, что предпочтение по-прежнему отдается безвизовым направлениям, где есть прямые рейсы. Это объясняет стабильный спрос на Турцию, ОАЭ и Таиланд, а также высокие позиции Белоруссии и Узбекистана. В итоге новогодний выбор большинства туристов складывается вокруг маршрутов, где минимальны барьеры по документам и логистике.

Азиатский рост и усиление Ближнего Востока

"Островок" называет самыми динамично растущими азиатские направления. Так, спрос на поездки во Вьетнам увеличился почти в 2,5 раза, в Китай — почти в 2 раза. Положительную динамику показали также Индия (68%), Таиланд (36%) и Индонезия (12%). Эти данные отражают смещение части туристического спроса в сторону Азии, где одновременно растет разнообразие маршрутов и расширяется интерес к новым форматам отдыха.

Стабильно высоким остается интерес к Ближнему Востоку. По данным компании, количество бронирований в отелях Египта и ОАЭ выросло в 2 раза, а в Турции — на 66%. Такой рост может быть связан с тем, что эти направления воспринимаются как предсказуемые по сервису и климату в зимний сезон. Кроме того, они остаются одними из самых популярных вариантов "теплого Нового года".

Ближнее зарубежье: Казахстан растет быстрее остальных

Отдельный блок аналитики посвящен странам СНГ и ближнего зарубежья. Здесь лидером по темпам роста стал Казахстан: количество бронирований увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это заметный скачок, учитывая, что в общем рейтинге Казахстан не на первых позициях по объему, но демонстрирует наиболее активное расширение спроса.

В целом статистика "Островка" показывает, что структура новогодних поездок россиян остается прагматичной: люди выбирают направления, где проще с визами, прямыми рейсами и логистикой. При этом растущие цифры по Азии и Ближнему Востоку свидетельствуют о расширении географии отдыха и усилении спроса на зарубежные маршруты именно в период зимних каникул.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собор Ла Сеу стал главным ориентиром Пальмы на Майорке — Travel + Leisure сегодня в 7:10
Думал, Пальма — просто ворота Майорки, но ошибся: старый город и Ла Сеу перевернули планы

Пальма — это не просто путь к пляжам, а город с удивительными улочками и историей. Откройте для себя гастрономические удовольствия и культурные сокровища.

Читать полностью » Апрель, июль и октябрь выгоднее для отпуска по размеру отпускных — соцсети сегодня в 3:59
Взяли отпуск неудачно — потеряли деньги: в 2026-м эта ошибка обойдётся дорого

Как выбрать лучший месяц для отпуска в 2026 году, совместить его с праздниками и подобрать страну с удачным сезоном, не переплачивая и без лишних рисков.

Читать полностью » Мягкая погода и праздники сделали Бангкок популярным направлением зимой — ТурПром вчера в 22:36
Столица, которая празднует не спеша: Бангкок собирает Новый год из рынков и огней

Бангкок встречает Новый год рынками, ужинами и атмосферными событиями. ТурПром рассказал, куда идти, что посмотреть и как провести каникулы с комфортом.

Читать полностью » Ворота Баб Зувейла дают закатный вид на Каир — Lonely Planet вчера в 18:01
Египет собирает “всё и сразу”: один маршрут сочетает пирамиды, пустыню и Красное море

Исследуйте удивительные контрасты Египта: от исторических пирамид до звездных ночей в пустыне! Узнайте о лучших маршрутах и захватывающих приключениях.

Читать полностью » Бесплатный кофе в отелях США доступен не только гостям — тревел-блогер Ершова вчера в 16:17
Бесплатный кофе как символ: американский подход ломает привычное представление об отелях

Российская тревел-блогерша рассказала, почему бесплатный кофе и открытые лобби в США вызывают у туристов из России культурный шок.

Читать полностью » В Алма-Атинской области обнаружили тело альпиниста на высоте 3700 м — Shot вчера в 16:17
Подъём, который не завершился спуском: в горах Казахстана нашли погибшего туриста

В горах Тянь-Шаня найден погибший альпинист из пропавшей группы, судьба еще двух туристов остается неизвестной.

Читать полностью » Россиянку без документов и памяти доставили в больницу в Таиланде — Baza вчера в 16:17
Путешествие без возврата к себе: молодая россиянка очнулась в больнице без прошлого

Россиянку с полной потерей памяти нашли в больнице Таиланда. Личность удалось установить, но причины случившегося остаются неясными.

Читать полностью » Оман, Катар и Бахрейн предлагают альтернативу отдыху в ОАЭ — эксперты туриндустрии вчера в 14:56
Дубай больше не впечатляет? Эти страны рядом с ОАЭ дают совсем другие эмоции

Если Дубай уже не впечатляет, рядом с ОАЭ есть страны с другим характером и тем же комфортом. Рассказываем, куда лететь и чего ждать от отдыха.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror.
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Мир
Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр
Общество
Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов
Красота и здоровье
Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи
Красота и здоровье
Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев
Красота и здоровье
Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet