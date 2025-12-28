Вместо Сочи — Шарм-эль-Шейх: спрос на Египет подскочил в 2 раза к новогодним праздникам

Новогодние каникулы для многих россиян всё чаще становятся поводом сменить не только обстановку, но и страну: доля зарубежных бронирований растёт, а лидеры направления остаются прежними. Об этом сообщает РИА Новости: сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказал, куда россияне чаще всего планируют поехать в период с 26 декабря по 11 января и какие направления показывают самый заметный рост.

Зарубежные поездки набирают долю в праздничных бронированиях

По данным "Островка", в период новогодних праздников каждое пятое бронирование — 20% — приходится на зарубежные направления. Компания отмечает, что показатель вырос по сравнению с прошлым годом: на новогодние праздники 2024-2025 доля таких бронирований составляла 18%. Таким образом, интерес к выездам за пределы страны в каникулы усиливается, даже несмотря на сезонный спрос внутри России.

Агрегатор проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов за рубежом на даты с 26 декабря по 11 января. Такой временной промежуток отражает как предновогодние поездки, так и возвращения после праздников, а значит позволяет оценить наиболее популярные направления именно "каникульного" периода. В компании подчеркивают: в выборе зарубежных поездок продолжают доминировать страны, куда можно ехать без визы и с прямым авиасообщением.

Лидеры бронирований: от Таиланда до Белоруссии

Лидерами по количеству бронирований на новогодние праздники стали Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан и ОАЭ. В десятку также вошли Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай. Список показывает, что россияне одновременно держат курс и на традиционные пляжные направления, и на ближнее зарубежье, куда проще добираться и планировать поездку без долгой подготовки.

При этом в компании отмечают, что предпочтение по-прежнему отдается безвизовым направлениям, где есть прямые рейсы. Это объясняет стабильный спрос на Турцию, ОАЭ и Таиланд, а также высокие позиции Белоруссии и Узбекистана. В итоге новогодний выбор большинства туристов складывается вокруг маршрутов, где минимальны барьеры по документам и логистике.

Азиатский рост и усиление Ближнего Востока

"Островок" называет самыми динамично растущими азиатские направления. Так, спрос на поездки во Вьетнам увеличился почти в 2,5 раза, в Китай — почти в 2 раза. Положительную динамику показали также Индия (68%), Таиланд (36%) и Индонезия (12%). Эти данные отражают смещение части туристического спроса в сторону Азии, где одновременно растет разнообразие маршрутов и расширяется интерес к новым форматам отдыха.

Стабильно высоким остается интерес к Ближнему Востоку. По данным компании, количество бронирований в отелях Египта и ОАЭ выросло в 2 раза, а в Турции — на 66%. Такой рост может быть связан с тем, что эти направления воспринимаются как предсказуемые по сервису и климату в зимний сезон. Кроме того, они остаются одними из самых популярных вариантов "теплого Нового года".

Ближнее зарубежье: Казахстан растет быстрее остальных

Отдельный блок аналитики посвящен странам СНГ и ближнего зарубежья. Здесь лидером по темпам роста стал Казахстан: количество бронирований увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это заметный скачок, учитывая, что в общем рейтинге Казахстан не на первых позициях по объему, но демонстрирует наиболее активное расширение спроса.

В целом статистика "Островка" показывает, что структура новогодних поездок россиян остается прагматичной: люди выбирают направления, где проще с визами, прямыми рейсами и логистикой. При этом растущие цифры по Азии и Ближнему Востоку свидетельствуют о расширении географии отдыха и усилении спроса на зарубежные маршруты именно в период зимних каникул.