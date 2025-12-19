Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
РЖД
РЖД
© commons.wikimedia.org by Busbahnhof is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:22

Билеты разлетятся — вагоны добавят: РЖД запускают 726 дополнительных рейсов на Новый год

РЖД запланировали 726 дополнительных рейсов на праздники

На новогодние и рождественские праздники железная дорога традиционно становится главным транспортом для тех, кто едет к семье, на каникулы или в туристические поездки. В этот раз РЖД готовит заметное расширение расписания и обещает при необходимости быстро добавлять вагоны и составы, если спрос окажется выше ожиданий.

Дополнительные рейсы и объёмы перевозок

В период новогодних и рождественских праздников РЖД планируют существенно нарастить пассажирские перевозки. В дальнем сообщении компания рассчитывает перевезти 7,3 млн пассажиров и назначить 726 дополнительных рейсов, которые свяжут ключевые города и крупные региональные центры. Соответствующие планы озвучены в сообщении пресс-службы компании.

В РЖД также подчеркнули готовность оперативно реагировать на динамику спроса. Если загрузка окажется высокой, компания намерена добавлять дополнительные составы или включать вагоны в уже запланированные поезда, расширяя доступность билетов на востребованных направлениях.

Туристические поезда и рост интереса к круизам

Отдельный блок планов связан с туристическими перевозками. В РЖД ожидают, что в туристических поездах в период каникул отправятся 324 тыс. пассажиров. Из них 59 тыс. поедут в более чем 20 круизных поездах, что, как отмечается, на 30% больше, чем годом ранее.

Ещё 265 тыс. пассажиров планируется перевезти в 27 пригородных турпоездах - это рост на 6%. Таким образом, компания делает ставку не только на массовые поездки между городами, но и на организованные туристические маршруты, которые в праздники традиционно пользуются повышенным спросом.

Детские группы и "сказочные" пригородные поезда

Во время новогодних каникул РЖД планируют перевезти на праздничные ёлки и экскурсии около 54,4 тыс. детей в организованных группах, что соответствует росту 0,9%. Для таких поездок будут задействованы как регулярные рейсы, так и 30 специальных детских поездов.

В сообщении подчёркивается, что детей разместят в поездах, сформированных из новых вагонов, с усиленным санитарным контролем. На вокзалах для организованных групп обещают обеспечить удобную посадку и высадку, а также кратчайшие маршруты до залов ожидания и транспорта. Кроме того, в 21 регионе России планируется запуск тематических "сказочных" пригородных поездов с представлениями в пути — среди них названы "Полярный экспресс", "Путешествие в дивную сказку", "Новогодний экспресс" и другие.

