Девушка на новогодней вечеринке
Девушка на новогодней вечеринке
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:25

Туризм вместо традиций: поездка в Китай на Новый год стала для хабаровчан новой нормой

Жители Хабаровского края массово встречали Новый год в Китае — ГТРК

Для жителей Хабаровского края поездка в Китай на новогодние каникулы перестала быть экзотикой и превратилась в устойчивую традицию. В этом году приграничные города КНР приняли рекордное число российских туристов, а сам праздник оказался масштабным, шумным и непривычным по формату. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная", подводя итоги январских поездок хабаровчан в Поднебесную.

Новогодние каникулы без границ

Китайская сторона заранее готовилась к наплыву гостей из России. Вместо привычного боя курантов туристов встречали грандиозные фейерверки, массовые уличные гуляния и праздничные представления. Поздравления из приграничных городов звучали буквально повсюду и стали символом добрососедства и открытости.

Жители Хабаровского края все чаще выбирают короткие поездки через границу, отмечая их доступность и разнообразие впечатлений. Такой формат отдыха позволяет сменить обстановку без длительных перелетов и больших затрат, а сам праздник проходит без традиционных для России блюд, но с яркими восточными атрибутами и насыщенной программой.

Что запомнилось туристам

Путешественники обращают внимание на удобную логистику и высокий уровень организации. Автобусные рейсы работали стабильно, а отели, рестораны и специальные праздничные площадки были полностью готовы к приему гостей. На улицах и фасадах зданий можно было увидеть иероглифы "счастье", "удача" и "благосостояние", что стало для многих частью необычной культурной атмосферы.

Отдельное впечатление произвела уличная еда. Километры торговых рядов, обилие сладостей и мясных закусок, а также круглосуточная работа гастрономических площадок сделали праздник непрерывным. В туристических деревнях под Жаохэ для гостей оборудовали зимние трассы для снегоходов, катание на "подушках" и большие горки, что добавило активностей к традиционным концертам и гуляниям.

Рекордный поток через границу

Дальневосточная таможня зафиксировала беспрецедентный пассажиропоток на российско-китайской границе. За сутки через пункт пропуска Суйфэньхэ прошли около полутора тысяч человек, а на направлении Покровка — Жаохэ — примерно тысяча пассажиров. Пункты пропуска работали на пределе возможностей.

Дополнительные рейсы позволили жителям Дальнего Востока отправиться не только в приграничные города, но и в крупные туристические центры Китая — Харбин, Пекин, Шанхай, а также в Гонконг и Макао. Даже те, кто остался в Хабаровске, стали частью праздника: китайская сторона организовала зрелищный фейерверк, который был хорошо виден в краевой столице и стал своеобразным новогодним подарком.

