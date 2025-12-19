На грани разорения: на что согласны взять кредит россияне ради Нового года

Новогодние расходы у россиян снова смещаются в сторону "домашнего праздника": для многих важнее накрыть стол и создать атмосферу, чем тратить крупные суммы на подарки. При этом готовность платить больше, чем год назад, сохраняется у заметной части людей, а экономить чаще предпочитают на второстепенных пунктах. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование FEEDBACK.

На что тратят больше: еда, подарки и попытки сэкономить

Согласно исследованию, 36% россиян тратят на праздничный стол больше, чем на подарки. Подход к планированию расходов, как отмечается в материале, отличается в зависимости от возраста: молодые респонденты гибче распределяют бюджет, тогда как взрослые чаще сознательно увеличивают траты, воспринимая их как вложение в особую праздничную атмосферу.

В 2025 году 33% участников опроса заявили, что готовы потратить на празднование больше, чем в прошлом. Если возникает необходимость ужаться, в первую очередь сокращают расходы на развлечения (37%), праздничный наряд (25%) и алкоголь (20%). При этом экономить на подарках для детей, по данным исследования, не готов никто, а взять кредит или рассрочку ради праздника согласны лишь 4%.

Подарки становятся скромнее, но на "икре" экономить не хотят

В материале "Газеты.Ru" отмечается рост доли тех, кто выбирает более бюджетные варианты подарков: суммарно этот показатель прибавил 8 п. п. в 2025 году. Так, 34% респондентов готовы потратить на подарок до 3000 рублей, еще 25% — до 1000 рублей. Это отражает общий тренд на более осторожное планирование расходов, когда подарки чаще подбирают в низком и среднем ценовом сегменте.

При этом есть позиции, на которых россияне предпочитают не экономить. Например, 12% упомянули бутерброды с икрой как часть новогоднего стола, и среди них 60% планируют покупать настоящую икру, даже если она стоит дороже. Таким образом, продуктовые "якоря" праздника для части аудитории оказываются важнее, чем стоимость подарочных наборов.

Атмосфера, символы и сценарии праздника

Подготовку к Новому году минимум за месяц начинают 45% россиян. Однако раннее оформление дома воспринимается неоднозначно: 42% относятся к нему положительно, а 40% — отрицательно, опасаясь, что к 31 декабря настроение "перегорит". Главным символом праздника участники опроса назвали украшенную елку (76%), далее идет праздничный стол с традиционными блюдами (58%) и ритуалы новогодней ночи — бой курантов, шампанское, загадывание желаний (53%).

Новогодний настрой, как следует из данных, чаще всего формируется в привычной домашней среде. Респонденты называли украшение елки и дома (65%), запахи и вкусы мандаринов, хвои и выпечки (47%), просмотр классических новогодних фильмов (38%). В числе безусловных лидеров обе фокус-группы выбрали "Иронию судьбы" и серию фильмов "Гарри Поттер".

Блюда, настроения и ожидания от 2026 года

Главным блюдом праздника, по результатам исследования, остается салат оливье — его выбирают 36% россиян. В тройку лидеров также вошли мандарины (16%) и селедка под шубой (14%), при этом заливную рыбу, ассоциируемую с "Иронией судьбы", не выбрал никто из респондентов. Для 82% россиян Новый год — позитивное событие, а ключевой смысл праздника для 64% связан с семейным единством и эмоциональной близостью.

Большинство респондентов по-прежнему встречают Новый год в семье — так ответили 78% (это на 4 п. п. меньше, чем годом ранее). Альтернативные сценарии тоже набирают долю: у друзей — 8% (+2 п. п.), в одиночку — 5% (+2 п. п.), на работе — 2% (+1 п. п.). В 2025 году 64% стали чаще анализировать итоги года, а 59% читают прогнозы на Новый год и столько же ставят цели — последних стало на 6% больше.

Среди ожиданий от 2026 года усилился запрос на карьерные и финансовые улучшения — 25% (+9 п. п. в 2025-м). Самым значимым ожиданием при этом остается окончание СВО и возвращение жизни в привычное русло — 32% (-5 п. п. в 2025-м). В целом, как отмечается, преобладает позитив: 67% ожидают улучшения жизни в 2026 году, а тех, кто предполагает ухудшение, — 10%.