Откладывают заранее и всё равно боятся: новогодние траты россиян растут — цифры удивляют

Праздничные расходы для многих россиян в этом году становятся отдельной статьёй бюджета, сопоставимой с крупными повседневными тратами. Средняя сумма, которую граждане готовы направить на Новый год, приближается к уровню месячных обязательных расходов, а ожидания по росту цен усиливают осторожность в планировании. Об этом сообщает издание "Лента.ру", в распоряжении которого оказалось исследование "Авито Рекламы" и "Авито Работы".

Сколько россияне готовы потратить на праздник

Согласно данным исследования, россияне планируют потратить на новогодние праздники в среднем около 26 тысяч рублей. Наибольшая часть этой суммы, как отмечают аналитики, будет направлена на подарки и организацию праздничного торжества. Для многих семей Новый год остаётся одним из самых затратных периодов в году.

Структура расходов показывает, что 63 процента опрошенных собираются потратить деньги на подарки, более половины — 52 процента — на праздничный стол. Ещё 26 процентов респондентов заложили в бюджет траты на покупки для себя. Таким образом, личные приобретения уступают по значимости традиционным новогодним расходам.

Как формируются новогодние накопления

Подготовка к празднику начинается задолго до декабря. Большинство россиян предпочитают откладывать деньги заранее, распределяя нагрузку на бюджет в течение года. По данным исследования, 41 процент опрошенных формируют накопления регулярно, а ещё 29 процентов делают это время от времени.

При этом почти четверть респондентов — 24 процента — планируют оплатить новогодние расходы за счёт средств, которые они целенаправленно копили именно к празднику. Ещё 21 процент собираются использовать накопления без конкретной цели, перераспределяя ранее отложенные деньги.

Ожидания роста расходов

Настроения россиян в отношении будущих затрат остаются сдержанными. Участники опроса ожидают, что праздничные расходы в этом году будут выше, чем в прошлом. По их оценкам, рост бюджета выглядит практически неизбежным.