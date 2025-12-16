Откладывают заранее и всё равно боятся: новогодние траты россиян растут — цифры удивляют
Праздничные расходы для многих россиян в этом году становятся отдельной статьёй бюджета, сопоставимой с крупными повседневными тратами. Средняя сумма, которую граждане готовы направить на Новый год, приближается к уровню месячных обязательных расходов, а ожидания по росту цен усиливают осторожность в планировании. Об этом сообщает издание "Лента.ру", в распоряжении которого оказалось исследование "Авито Рекламы" и "Авито Работы".
Сколько россияне готовы потратить на праздник
Согласно данным исследования, россияне планируют потратить на новогодние праздники в среднем около 26 тысяч рублей. Наибольшая часть этой суммы, как отмечают аналитики, будет направлена на подарки и организацию праздничного торжества. Для многих семей Новый год остаётся одним из самых затратных периодов в году.
Структура расходов показывает, что 63 процента опрошенных собираются потратить деньги на подарки, более половины — 52 процента — на праздничный стол. Ещё 26 процентов респондентов заложили в бюджет траты на покупки для себя. Таким образом, личные приобретения уступают по значимости традиционным новогодним расходам.
Как формируются новогодние накопления
Подготовка к празднику начинается задолго до декабря. Большинство россиян предпочитают откладывать деньги заранее, распределяя нагрузку на бюджет в течение года. По данным исследования, 41 процент опрошенных формируют накопления регулярно, а ещё 29 процентов делают это время от времени.
При этом почти четверть респондентов — 24 процента — планируют оплатить новогодние расходы за счёт средств, которые они целенаправленно копили именно к празднику. Ещё 21 процент собираются использовать накопления без конкретной цели, перераспределяя ранее отложенные деньги.
Ожидания роста расходов
Настроения россиян в отношении будущих затрат остаются сдержанными. Участники опроса ожидают, что праздничные расходы в этом году будут выше, чем в прошлом. По их оценкам, рост бюджета выглядит практически неизбежным.
"По ощущениям россиян, расходы на новогодние праздники в этом году могут вырасти. Порядка 29 процентов опрошенных ожидают значительное повышение бюджета, 31 процент — небольшого роста, 20 процентов полагают, что расходы останутся на прежнем уровне", — отмечается в исследовании "Авито Рекламы".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru