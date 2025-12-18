Праздник на вес золота: где новогодняя корзина дешевле почти на 4 тысячи

Новогодние покупки в российских мегаполисах в этом году всё чаще превращаются в упражнение по сравнению цен. При схожем наборе продуктов итоговая сумма может отличаться на тысячи рублей в зависимости от выбранной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга "Ромир", который сравнил стоимость праздничных корзин в крупнейших городах страны.

Самая выгодная сеть для праздника

По данным исследования, торговая сеть "Пятерочка" оказалась самой выгодной для новогодних закупок в семи из десяти городов-миллионников. Речь идёт о Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Уфе и Краснодаре. Аналитики сравнивали цены в магазинах у дома и сервисах быстрой доставки.

В исследовании уточняется, что набор из 23 базовых позиций для праздничного стола на семью из трёх-четырёх человек в среднем по стране обойдётся в 6 653,77 рубля. Именно в "Пятерочке" были зафиксированы самые низкие цены на этот набор в большинстве городов.

Сравнение с конкурентами

Второе место по доступности заняла сеть "Магнит". Здесь аналогичная новогодняя корзина стоит 7 095,95 рубля, что примерно на 6% дороже, чем в "Пятерочке". При этом разрыв между лидером и остальными участниками рынка сохраняется во всех исследуемых городах.

Существенно выше оказались цены у сервисов доставки и магазинов с более узкой специализацией. Так, стоимость заказа новогодней корзины в "Самокате" составила 9 736,89 рубля, а в городах присутствия сети "Вкусвилл" аналогичный набор продуктов обходится в 10 922,23 рубля.

Разница по городам-миллионникам

Отдельно аналитики оценили различия в ценах внутри конкретных городов. В Санкт-Петербурге средняя стоимость новогодней корзины по городу составила 8 320,9 рубля, тогда как в "Пятерочке" этот набор можно купить за 6 847,8 рубля. В "Магните" цена выше на 15% и достигает 7 952,84 рубля.

Кроме того, именно в петербургских магазинах "Пятерочка" были зафиксированы самые низкие цены на отдельные позиции: лимоны продавались по 198,99 рубля за килограмм, а готовый салат оливье — за 499,98 рубля.

Новосибирск и Краснодар

В Новосибирске средняя цена новогоднего набора по городу составила 8 349,6 рубля. При этом в "Пятерочке" корзина стоит 6 743,22 рубля, затем следует "Яндекс.Лавка" с ценой 7 340,6 рубля, а замыкает тройку "Магнит" — 7 410,8 рубля.

В Краснодаре подготовка новогоднего стола в среднем обходится в 9 561,21 рубля. В "Пятерочке" аналогичный набор можно приобрести за 7 590,36 рубля, что на 9% дешевле, чем в "Магните", где цена достигает 8 324,28 рубля. Самым дорогим вариантом, согласно исследованию, остаётся "Вкусвилл" — 11 428,25 рубля.

Исследование проводилось в декабре 2025 года и охватило 10 городов-миллионников России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу и Краснодар.