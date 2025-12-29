Тихий Новый год становится традицией: как пандемия и спецоперация изменили главный праздник

Новый год в России вновь встречают без привычного размаха: в ряде регионов отменяют корпоративы, ограничивают массовые гуляния и вводят запреты на пиротехнику — чаще всего это объясняют соображениями безопасности и "чувством солидарности" с участниками спецоперации. Об этом сообщает газета "Ведомости", обратившая внимание на волну решений, которые субъекты принимают в преддверии праздников. По данным издания, практика ограничений стала почти ежегодной: сначала ее вводили из-за пандемии с 2020 года, а затем — на фоне боевых действий.

Корпоративы для чиновников отменяют, детям обещают праздник

В Хакасии по распоряжению главы республики Валентина Коновалова все корпоративы для чиновников отменены: допускаются только детские утренники. Об этом "Ведомостям" сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Константин Новоторженцев. В Вологодской области власти рекомендовали "воздержаться от шумных корпоративов и салютов" и отметили, что в предыдущие годы муниципалитеты придерживались таких советов.

Глава Тувы Владислав Ховалыг 8 декабря заявил, что, "пока наши сыновья, братья, отцы стоят на передовой, наша главная задача — быть с ними в мыслях и делах, а не в шумных праздниках". Он назвал масштабные новогодние мероприятия с корпоративами и салютами "неэтичными" и одновременно подчеркнул, что дети праздника лишены не будут: в регионе обещают провести елки, утренники и организовать ледовые городки. Отдельное внимание, по его словам, будет уделено детям участников спецоперации.

Похожую позицию 18 декабря озвучил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, призвав исключить корпоративы как "минимум неуместные" и направить усилия на взаимодействие с волонтерами и помощь участникам спецоперации. В Бурятии региональным чиновникам и руководителям районных администраций рекомендовали отказаться от корпоративов, "тем самым проявив солидарность с земляками", сообщал 16 декабря ТАСС. С аналогичным обращением 8 декабря выступил и глава Башкирии Радий Хабиров, заявив, что госслужащим "не до праздников" и "никаких особенных корпоративов" проводить не следует.

"Моральные ограничения" и запреты на пиротехнику

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 декабря сообщил в эфире "Спутник в Крыму", что "глобальных ограничений от органов государственной власти не будет", но "все ограничения должны быть морального характера". Он напомнил, что в регионе с 2022 года действует запрет на использование пиротехники и фейерверков в новогодние праздники. Такой подход, по данным "Ведомостей", отражает общую логику многих регионов: отказаться от части публичных развлечений, сохранив детские мероприятия и формат семейного отдыха.

Во многих субъектах ограничения касаются прежде всего пиротехники. В Курской области по решению регионального оперативного штаба действует запрет на пиротехнические изделия, разрешены только бенгальские огни, хлопушки и "холодные фонтаны", сообщили "Ведомостям" в администрации. В Воронежской области власти также ввели запрет на применение пиротехники на всей территории региона на период новогодних каникул, а в трех районах на юго-западе — Россошанском, Ольховатском и Кантемировском — отменили все массовые мероприятия из-за близости к Белгородской области, которая активно обстреливается.

Гуляния отменяют, салюты убирают из программы

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков предложил жителям самим определиться с форматом праздников и в своем Telegram-канале спросил, "нужны ли нам с вами праздники", напомнив об угрозе обстрелов и потерях в приграничье. Он при этом отметил, что муниципалитеты прилагают "сверхусилия", чтобы создать хотя бы небольшой праздник для детей. В Брянской области глава региона Александр Богомаз 22 декабря заявил, что праздничные мероприятия пройдут с учетом требований безопасности в условиях режима КТО, однако в некоторых школах приграничных муниципалитетов "невозможно будет провести традиционную елку".

Отдельно "Ведомости" перечисляют регионы, где отказались от салютов. В Санкт-Петербурге в ночь на 1 января не будет традиционного фейерверка "в целях безопасности", об этом 25 декабря сообщил начальник профильного отдела Александр Равин. Губернатор Рязанской области Павел Малков 23 декабря заявил об отказе от салютов и фейерверков в период новогодних праздников, объяснив это тем, что "текущее время" не подходит для пиротехнических шоу. В Волгоградской области, где действует режим повышенной готовности, власти решили не проводить массовые гуляния, но пообещали организовать зимние форматы культурно-досуговых, спортивных и просветительских мероприятий для семейного отдыха.

Запрет на пиротехнику действует и в новых регионах, а также, по данным "Ведомостей", введен в Калужской и Тверской областях, Калмыкии, Пензенской и Орловской областях. ТАСС 21 декабря со ссылкой на собственные подсчеты сообщал: как минимум 64 субъекта из 89 не будут проводить салюты в крупных городах.

Зачем вводят ограничения и как это может восприниматься

Политолог Константин Калачев считает, что во многих регионах, где нет прямой угрозы атак и обстрелов, власти "просто перестраховываются", сокращая масштаб праздничных мероприятий. Он назвал такие решения символическим жестом поддержки прифронтовых территорий и подчеркнул, что полностью свести риски к нулю можно лишь отменой массовых праздников и фейерверков. При этом эксперт предупреждает: часть общества может воспринять ограничения болезненно, поскольку Новый год — "главный праздник" и символ надежды, который сохранялся даже в годы Великой Отечественной войны.

Социолог Денис Волков допускает, что в регионах с высокой вовлеченностью жителей в спецоперацию или там, где люди живут в условиях регулярных атак беспилотников, может доминировать настроение, что сейчас "не время для лишних трат". В других субъектах такие ограничения, по его оценке, могут вызвать недоумение, поскольку общественная установка долгое время строилась на продолжении привычной жизни. Вместе с тем он предполагает, что многие воспримут происходящее как вынужденную меру, а салюты большинство все равно увидит по телевизору — "за праздничным столом".