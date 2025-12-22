Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:05

Новогодние обещания закладывают разочарование: главная ловушка начинается в полночь

Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина

Новогодние обещания нередко воспринимаются как магический рубеж, после которого жизнь должна измениться сама собой. Но именно в этот момент многие люди закладывают основу будущего разочарования. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина, комментируя феномен новогодних обещаний в беседе с Pravda.Ru.

Почему новогодние обещания превращаются в ловушку

По словам специалиста, загадывая желания в новогоднюю ночь, люди часто неосознанно формируют внутреннее напряжение. Обещание "начать новую жизнь" без конкретного плана создает завышенные ожидания, которые трудно реализовать. В итоге цель остается на уровне абстрактной мечты, а любое отклонение от нее воспринимается как личная неудача.

"Когда мы обещаем себе что-то на Новый год, мы формируем своего рода невротическую привязку. Если задуманное не удается осуществить, появляется ощущение, что мы неудачники и год прошел впустую", — объяснила психолог Алиса Метелина.

По ее словам, избежать этого можно, только отказавшись от глобальных формулировок и перейдя к реальным действиям.

Как превратить желание в работающую цель

Метелина подчеркивает, что эффективные изменения всегда начинаются с конкретики. Желание должно быть разложено на последовательные шаги, каждый из которых выполним в ближайшее время. Такой подход снижает тревожность и позволяет увидеть результат еще до конца года.

"Чтобы этого избежать, нужно разбить желание на несколько последовательных шагов и определить, что можно реально сделать уже в ближайшее время", — отметила эксперт.

Даже частичное выполнение плана дает ощущение движения вперед и поддерживает мотивацию без давления.

Реалистичные ожидания и ощущение контроля

Психолог также обратила внимание на важность реалистичных ожиданий. По ее словам, достаточно выполнить лишь первые этапы задуманного, чтобы почувствовать прогресс и укрепить уверенность в себе. Это меняет отношение к цели: она перестает быть обязанностью и становится естественным продолжением достигнутого.

Отдельно Метелина подчеркнула, что новогодние цели должны касаться исключительно самого человека. Желания, связанные с поведением или решениями других людей, лишают ощущения контроля и усиливают внутреннее напряжение.

