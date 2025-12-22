Новогодние обещания закладывают разочарование: главная ловушка начинается в полночь
Новогодние обещания нередко воспринимаются как магический рубеж, после которого жизнь должна измениться сама собой. Но именно в этот момент многие люди закладывают основу будущего разочарования. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина, комментируя феномен новогодних обещаний в беседе с Pravda.Ru.
Почему новогодние обещания превращаются в ловушку
По словам специалиста, загадывая желания в новогоднюю ночь, люди часто неосознанно формируют внутреннее напряжение. Обещание "начать новую жизнь" без конкретного плана создает завышенные ожидания, которые трудно реализовать. В итоге цель остается на уровне абстрактной мечты, а любое отклонение от нее воспринимается как личная неудача.
"Когда мы обещаем себе что-то на Новый год, мы формируем своего рода невротическую привязку. Если задуманное не удается осуществить, появляется ощущение, что мы неудачники и год прошел впустую", — объяснила психолог Алиса Метелина.
По ее словам, избежать этого можно, только отказавшись от глобальных формулировок и перейдя к реальным действиям.
Как превратить желание в работающую цель
Метелина подчеркивает, что эффективные изменения всегда начинаются с конкретики. Желание должно быть разложено на последовательные шаги, каждый из которых выполним в ближайшее время. Такой подход снижает тревожность и позволяет увидеть результат еще до конца года.
"Чтобы этого избежать, нужно разбить желание на несколько последовательных шагов и определить, что можно реально сделать уже в ближайшее время", — отметила эксперт.
Даже частичное выполнение плана дает ощущение движения вперед и поддерживает мотивацию без давления.
Реалистичные ожидания и ощущение контроля
Психолог также обратила внимание на важность реалистичных ожиданий. По ее словам, достаточно выполнить лишь первые этапы задуманного, чтобы почувствовать прогресс и укрепить уверенность в себе. Это меняет отношение к цели: она перестает быть обязанностью и становится естественным продолжением достигнутого.
Отдельно Метелина подчеркнула, что новогодние цели должны касаться исключительно самого человека. Желания, связанные с поведением или решениями других людей, лишают ощущения контроля и усиливают внутреннее напряжение.
