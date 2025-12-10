От 7 до 50 миллионов: раскрываем прайс-лист российских звезд на корпоративы

Ценник на новогодние корпоративы у российских звезд снова стал отдельной "экономикой сезона": по версии рейтинга, который подготовил НТВ, верхняя планка доходит до десятков миллионов рублей. Об этом сообщает peopletalk.ru. В список попали как артисты "первого эшелона", так и молодые исполнители, которые, по данным подборки, тоже заметно подняли ставки к праздникам.

Кто в топе и сколько стоит выступление

Первое место в рейтинге заняла Надежда Кадышева — ее новогодний концерт оценивается в 50 млн рублей. На второй строчке Сергей Шнуров с гонораром 27 млн рублей.

Далее, как отмечается, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова выступают "чуть дешевле" — по 25 млн рублей. В следующей группе Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Леонид Агутин — по 15 млн рублей за концерт.

Почему растут ставки даже у молодых артистов

В рейтинге отдельно подчеркивается, что рост цен затрагивает не только признанных "хедлайнеров". Так, Ваня Дмитриенко берет до 7 млн рублей за корпоратив. Также упоминается рэпер Макан, который анонсировал новогодние шоу за 15 млн рублей, что, как указано в публикации, в два раза больше, чем годом ранее, несмотря на его службу в армии.

Эта часть списка показывает, что "праздничная наценка" распространяется на разные сегменты сцены. Новогодний период концентрирует спрос в короткое окно, и артисты, которые востребованы у корпоративных заказчиков, стремятся закрепить высокий прайс именно на эти даты.