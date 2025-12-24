Назад в прошлое с мандаринами и кассетами: эта эпоха неожиданно становится эталоном Нового года

Каждый третий россиянин готов встретить Новый год в прошлом — причём не в абстрактной "золотой эпохе", а в конкретных десятилетиях, хорошо знакомых по музыке, фильмам и семейным традициям. Об этом сообщает Daily.afisha со ссылкой на исследование музыкального сервиса "Звук", приуроченное к запуску интерактивного новогоднего проекта "Вспомнить все".

Опрос охватил 1219 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Участникам предложили представить путешествие во времени и выбрать десятилетие, в котором они хотели бы отпраздновать Новый год. Почти 30% респондентов остановились на 1990-х, 19% выбрали 2000-е, 15% — 1980-е, ещё 12% — 2010-е годы.

Десятилетия ностальгии и тот самый Новый год

При этом представления о "волшебном" Новом годе распределились иначе. Чаще всего его связывают с 2000-ми годами — так ответили 27% участников. На втором месте оказались 1990-е (23%), на третьем — 2010-е (17%). Эти данные показывают, что личная ностальгия не всегда совпадает с ощущением праздничного идеала.

Сильнее всего россияне скучают по телевизионным музыкальным сказкам — их отметили 35% опрошенных. Также в числе главных воспоминаний оказались уличные гулянья и советские ёлочные игрушки (по 29%), дискотеки в домах культуры, старые новогодние открытки и "Голубой огонёк" по чёрно-белому телевизору (по 17%), а также зарубежные клипы на MTV (15%).

Музыка как основа новогоднего настроения

Главным музыкальным фоном праздника респонденты назвали русскую поп-музыку — 29%. Детские песни и новогодние композиции без привязки к жанру разделили второе место (по 24%). Также настроение создают советская эстрада (18%) и музыка из советских фильмов (15%).

Для каждого десятилетия участники выделили свои ключевые хиты. В 1960-х лидируют "А снег идёт" Майи Кристалинской и "Зима" Эдуарда Хиля. Символом 1970-х стал "Синий иней" группы "Поющие гитары", а 1980-е ассоциируются с песней "Музыка нас связала" группы "Мираж". В 1990-х первое место заняла "Новогодняя" группы "Дискотека "Авария"", а в 2000-х — "Новогодняя песня" коллектива "Блестящие". Для 2010-х характерны хиты Нюши, "Фабрики звёзд" и певицы Ёлки.

Традиции, ритуалы и праздничный стол

Главным символом Нового года россияне назвали подарки — 71%. Далее следуют мандарины (44%), ёлка (37%), Дед Мороз и Снегурочка (30%), игристые вина (28%), снег (24%) и салат оливье (17%). Любимым ритуалом для 36% опрошенных остаётся украшение ёлки.

Новогодний стол по-прежнему играет ключевую роль. Чаще всего на нём появляются мандарины, оливье и селёдка под шубой. Почти половина респондентов отметили, что их праздничное меню с годами не изменилось, хотя четверть стали добавлять десерты из кондитерских, а 11% — заказывать суши и роллы.