Иван Петровский Опубликована сегодня в 22:38

Ночь, когда можно всё, длится до 5 утра: потом веселье превращается в протокол

Шумные вечеринки после Нового года приводят к штрафам — юрист Соловьев

Даже новогодняя ночь не даёт гарантии безнаказанности — громкие празднования могут обернуться штрафами, предупреждает юрист. Об этом сообщает сайт URA. RU.

Закон и региональные особенности

По словам юриста, у России нет единого общенационального закона о тишине, и регулирование уровня шума оставлено на откуп регионам. Это значит, что допустимое время для празднований в разных субъектах может сильно отличаться. Многие региональные законодательные акты делают послабление именно на новогоднюю ночь — часто до трёх или пяти часов утра 1 января.

Но уже позже, в утро 1 января и в последующие дни, действуют обычные ограничения. Нарушение региональных норм тишины в это время может повлечь административную ответственность.

Ограничения при использовании пиротехники

Юрист обращает внимание, что правила касаются не только шума, но и запуска фейерверков. Запуск пиротехники допускается лишь в те часы, которые предусмотрены законом, и только в специально отведённых для этого местах. Использование в жилых дворах многоквартирных домов остаётся вне закона. В случае нарушения закона он советует обращаться в полицию.

Размеры штрафов и ответственность

"Пока у нас нет единого закона о тишине, все правила и нормы содержатся в региональных законах. А они разные. Большинство региональных законодателей, устанавливая правила соблюдения тишины, сделали исключение как раз в виде новогодней ночи", — рассказал юрист Соловьев.

За превышение допустимого уровня шума предусмотрены те же санкции, что и в обычные дни: штраф для физических лиц составляет от 500 до 3000 рублей. Для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 30 000 рублей. При повторных нарушениях штрафы могут быть увеличены.

