Новый год — новые планы: что россияне действительно собираются менять в жизни

С началом нового года россияне всё чаще задумываются о переменах, и для многих это не просто символическая дата, а точка старта конкретных решений. Наиболее заметные планы связаны с работой, жильём и образом жизни, при этом запрос на изменения выражен у разных возрастных групп по-разному. Об этом сообщает "Стройгазета" со ссылкой на данные платформ "Авито Недвижимость" и "Авито Путешествия".

Исследование показало, что стремление к обновлению остаётся массовым, однако лишь часть опрошенных готова переходить от намерений к действиям. Существенную роль в этом, по мнению респондентов, играют материальные и психологические факторы.

Карьера и жильё как главные направления перемен

Согласно опросу, 29% россиян планируют изменения в профессиональной сфере — поиск новой работы или смену профессии. О намерении изменить жилищные условия с нового года заявили 15% респондентов.

В целом о желании что-то изменить в жизни сообщили 76% участников исследования, при этом 29% готовы начать действовать уже сейчас. Чаще всего к "знаковым датам" привязываются молодые люди: среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет таких 48%, в группе 25-34 лет — 38%. Старшие поколения относятся к символике начала года заметно спокойнее.

Что помогает начать "новую жизнь"

Респонденты отмечают, что решиться на перемены помогает не столько сама дата, сколько наличие ресурсов. На первом месте — финансовая подушка и стабильность (38%), затем — чёткий план действий (28%) и поддержка семьи или партнёра (23%).

Сфера семьи и личных отношений волнует 16% опрошенных, ещё 10% хотели бы больше путешествовать. При этом интересы мужчин и женщин различаются: о работе чаще думают мужчины (32% против 26% у женщин), тогда как женщины чаще планируют изменения, связанные с жильём (17% против 13%) и поездками (11% против 9%).

Жилищные планы и возрастные различия

Говоря о жилье, россияне чаще всего упоминали ремонт или перепланировку текущего пространства — об этом сообщили 25%. По 14% респондентов заявили о желании переехать в другой город, купить первое жильё или приобрести либо арендовать более просторную квартиру в своём городе. Переезд в пригород рассматривают 10%, а покупку недвижимости для отдыха или инвестиций — 5%.

Возраст также влияет на приоритеты. О смене региона чаще говорили опрошенные 55-64 лет (21%), об улучшении текущего жилья — люди старше 65 лет (38%), а о покупке первого жилья — респонденты 25-34 лет (19%). Эта же группа чаще других называла целью на новый год оформление ипотеки, включая семейную.

Путешествия как часть новых планов

В сфере путешествий 41% опрошенных хотели бы чаще ездить по России, причём среди людей старше 65 лет таких уже 50%. 39% планируют больше коротких поездок на выходные, 24% — длительные путешествия и поездки за границу, 22% — открытие малых городов.

Молодёжь 18-24 лет чаще других связывает планы с новыми форматами впечатлений — проживанием в интересных отелях и попыткой "почувствовать себя местным" в незнакомых городах.