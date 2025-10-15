Цены на отдых ниже, чем в Сочи: почему зимой Крым выгоднее, чем кажется

Когда большинство туристов традиционно выбирает Сочи или Карелию для зимних праздников, Крым неожиданно выходит в лидеры. Полуостров всё чаще становится центром притяжения на новогодние каникулы. Здесь есть и мягкий климат, и праздничная атмосфера, и большое разнообразие отдыха — от семейных поездок до романтических путешествий.

"Туробъекты полуострова полностью готовы к приёму гостей", — заявил председатель комитета Госсовета по курортам и туризму Роман Тихончук.

По его словам, гостиницы и пансионаты разработали специальные праздничные программы, а туристы могут выбрать отдых под любой бюджет — от демократичного размещения на западном и восточном побережье до комфортабельных отелей на Южном берегу Крыма.

Что делает Крым зимним хитом

Зимний отдых на полуострове сочетает в себе атмосферу праздника и возможность побыть у моря, не улетая далеко. В это время года нет изнуряющей жары, меньше людей и больше пространства для спокойного отдыха. Цены в крымских отелях на 20-30% ниже, чем на курортах Кубани, а уровень сервиса с каждым годом растёт.

Помимо этого, Крым активно развивает инфраструктуру зимнего туризма: открываются новые СПА-комплексы, действуют горнолыжные трассы в Бахчисарайском районе, а в Севастополе и Ялте появляются праздничные ярмарки и катки под открытым небом.

Сравнение: Крым, Сочи, Кавказ