Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красная площадь, каток
Красная площадь, каток
© commons.wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:25

Кассы открылись 15 декабря — ажиотаж начался сразу: ночное катание на ГУМ-катке за 12 026 рублей почти распродано

Билеты на новогоднее ночное катание на ГУМ-катке почти раскупили

К новогодней ночи спрос на знаковые городские катки в Москве оказался настолько высоким, что даже дорогие сеансы уходят почти полностью. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ГУМ-катка: билеты на ночное катание под бой курантов стоимостью 12 тыс. рублей на 31 декабря практически распроданы.

Почти весь тираж ушёл за несколько дней

В пресс-службе ГУМ-катка уточнили, что билеты поступили в кассы 15 декабря и продаются только офлайн - онлайн-продаж не предусмотрено. Уже через несколько дней после старта продаж свободных мест почти не осталось. Цена одного билета, как отметили организаторы, составляет 12 026 рублей.

"Билеты 15 декабря поступили в кассы катка (онлайн не продаются) и уже распроданы практически. <…> Билет стоит 12 тыс. 26 рублей", — цитирует сообщение агентство городских новостей "Москва".

Четыре часа на льду без спецпрограммы

Организаторы отдельно пояснили, что специальной развлекательной программы в этот сеанс не предусмотрено. Формат, по их словам, остаётся максимально простым: четыре часа катания под бой курантов. Время сеанса обозначено заранее — с 22:00 до 2:00.

"Специальной программы не бывает — просто четыре часа катания под бой курантов с 22:00 до 2:00", — добавили в пресс-службе.

Другие катки сезона в Москве

На фоне интереса к ГУМ-катку в городе открываются и другие площадки. На Северном речном вокзале в Москве 15 декабря начал работу каток, где лёд занял большую часть парковой территории. Сообщалось, что общая площадь этой площадки в сезоне превысит 9 тыс. кв. м.

Ещё один каток в столице открылся 11 декабря - в "Лужниках" его запустил мэр Москвы Сергей Собянин. По данным из сообщения, площадка получила иммерсивные инсталляции, а на месте прежней бетонной поверхности теперь находится большое водное пространство, которое зимой превращается в каток. Также упоминались кафе, прокат и зоны отдыха, а на мультимедийной части — большая медиаёлка и архитектурно-художественная подсветка с инсталляциями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путин заявил о достижении полного цифрового суверенитета РФ сегодня в 15:45
Россия сделала ключевой шаг в цифровом будущем — Путин назвал момент своевременным

Путин заявил, что запуск платформы MAX — это шаг к цифровому суверенитету России, который обеспечит технологическую независимость и устойчивость страны.

Читать полностью » Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время Прямой линии с Путиным сегодня в 15:20
Неожиданное предложение на Прямой линии с Путиным: журналист попросил благословения на свадьбу прямо в эфире

Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке прямо во время Прямой линии с президентом Путиным и пригласил его на свадьбу.

Читать полностью » Молодой человек задержан за попытку мошенничества на 5 млн рублей – YarNews.net сегодня в 15:19
Мошенничество с доверием: как подозреваемый попытался снять 5 миллионов, выдав себя за внука

Молодой человек из Московской области попытался снять 5 миллионов рублей с доверенностью от 89-летнего пенсионера. Его задержали в банке.

Читать полностью » Мужчина в сне как символ силы, контроля и будущих изменений – объяснение экспертов сегодня в 15:19
Сны о мужчинах: от агрессии до поддержки — как интерпретировать разные образы

Сон о мужчине может скрывать важные послания о ваших чувствах, страхах и внутренних конфликтах. Эксперты объяснили, что может означать этот образ.

Читать полностью » Семейная ипотека расширена на вторичное жильё для семей с детьми – заявление Путина сегодня в 15:12
Программа семейной ипотеки теперь включает вторичное жильё: что это значит для российских семей

Путин заявил, что программа семейной ипотеки теперь включает вторичное жильё в городах с низким уровнем строительства, расширяя возможности для семей.

Читать полностью » Путин пообещал проработать компенсации за утрату второго жилья в Белгороде сегодня в 14:21
Компенсации за второе жильё сдвинулись с мёртвой точки: Путин пообещал решить две проблемы Белгорода

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос компенсаций за утрату жилья в Белгороде. Читайте о мерах поддержки жителей приграничных регионов.

Читать полностью » Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии сегодня в 13:17
Двое детей без пенсии после гибели отца: Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО

Президент Путин извинился за задержки с выплатами пенсий семьям погибших бойцов СВО. Как он планирует решить эту проблему за короткий срок?

Читать полностью » В Татарстане могут усыплять агрессивных собак — Ильшат Гиниятуллин сегодня в 13:06
Татарстан вводит жёсткие меры: как будет решаться проблема бездомных собак после трагедий

В Татарстане разрабатываются изменения в законодательство, которые позволят эффективно бороться с бездомными собаками, включая возможность их усыпления при угрозе для людей.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens
Красота и здоровье
Вздутие живота может быть сигналом о проблемах с кишечником — Здоровье Mail
Мир
Россия и Эстония обсуждают инцидент с пограничниками на реке Нарва — посольство РФ
Питомцы
Самка белого медведя усыновила чужого детёныша — The Guardian
Мир
Турция надеется на гибкость России по вопросу С-400 — политолог Айдын Сезер
Туризм
Французские туристы на Пхукете использовали ИИ для фальшивых отзывов — Турпром
Мир
Болгарская партия предлагает отменить решение о кредите Украине
Наука
Ученые обнаружили захоронения 32 казненных в эпоху Реформации — INRAP
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet