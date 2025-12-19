Кассы открылись 15 декабря — ажиотаж начался сразу: ночное катание на ГУМ-катке за 12 026 рублей почти распродано

К новогодней ночи спрос на знаковые городские катки в Москве оказался настолько высоким, что даже дорогие сеансы уходят почти полностью. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ГУМ-катка: билеты на ночное катание под бой курантов стоимостью 12 тыс. рублей на 31 декабря практически распроданы.

Почти весь тираж ушёл за несколько дней

В пресс-службе ГУМ-катка уточнили, что билеты поступили в кассы 15 декабря и продаются только офлайн - онлайн-продаж не предусмотрено. Уже через несколько дней после старта продаж свободных мест почти не осталось. Цена одного билета, как отметили организаторы, составляет 12 026 рублей.

"Билеты 15 декабря поступили в кассы катка (онлайн не продаются) и уже распроданы практически. <…> Билет стоит 12 тыс. 26 рублей", — цитирует сообщение агентство городских новостей "Москва".

Четыре часа на льду без спецпрограммы

Организаторы отдельно пояснили, что специальной развлекательной программы в этот сеанс не предусмотрено. Формат, по их словам, остаётся максимально простым: четыре часа катания под бой курантов. Время сеанса обозначено заранее — с 22:00 до 2:00.

"Специальной программы не бывает — просто четыре часа катания под бой курантов с 22:00 до 2:00", — добавили в пресс-службе.

Другие катки сезона в Москве

На фоне интереса к ГУМ-катку в городе открываются и другие площадки. На Северном речном вокзале в Москве 15 декабря начал работу каток, где лёд занял большую часть парковой территории. Сообщалось, что общая площадь этой площадки в сезоне превысит 9 тыс. кв. м.

Ещё один каток в столице открылся 11 декабря - в "Лужниках" его запустил мэр Москвы Сергей Собянин. По данным из сообщения, площадка получила иммерсивные инсталляции, а на месте прежней бетонной поверхности теперь находится большое водное пространство, которое зимой превращается в каток. Также упоминались кафе, прокат и зоны отдыха, а на мультимедийной части — большая медиаёлка и архитектурно-художественная подсветка с инсталляциями.