Полстраны едет в гости к соседям: почему россияне все чаще остаются в своем регионе на праздники

Новогодние каникулы в этом году становятся серьёзным испытанием для рынка размещения: туристы всё активнее выбирают отели высокого класса, а география поездок заметно расширяется. При этом рост цен оказывается менее резким, чем можно было ожидать на фоне ажиотажного спроса. Об этом сообщает eurokappa. moscow, анализируя бронирования в отелях России на период новогодних праздников.

Рост спроса на отели высокого класса

Согласно данным, интерес к отелям категории 4-5 звёзд на Новый год вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Именно этот сегмент стал главным бенефициаром праздничного сезона. Несмотря на высокий спрос, стоимость размещения увеличивается относительно умеренно — в среднем на 4,2%, что выгодно отличает такие отели от более бюджетных вариантов.

Наиболее заметный скачок бронирований зафиксирован в ряде регионов. Абсолютным лидером стал Забайкальский край, где спрос вырос сразу на 300%. Следом идут Камчатский край с ростом 235%, Оренбургская область — 120%, Астраханская область — 114%, Амурская область — 86%. Также увеличение интереса на уровне 50% отмечено в Калужской, Рязанской и Свердловской областях.

Москва и юг России

Столичный рынок демонстрирует устойчивый рост без резких ценовых скачков. В Москве спрос на новогоднее размещение вырос на 30%, при этом цены практически не изменились — увеличение составило всего 0,1%. Средняя стоимость номера в отеле 4-5 звёзд в столице держится на уровне 13,8 тыс. рублей за ночь.

Похожая ситуация наблюдается и в Краснодарском крае. Здесь спрос также вырос на 30%, а подорожание оказалось минимальным — 1,9%. Средняя цена номера составляет около 24,5 тыс. рублей. Такие показатели делают регион одним из наиболее стабильных направлений в пиковый праздничный период.

Санкт-Петербург и структура турпотока

В Санкт-Петербурге рост цен оказался более заметным. Средняя стоимость ночи в отеле 4-5 звёзд увеличилась на 11% и составляет порядка 14,6 тыс. рублей. При этом спрос сохраняется высоким, а структура гостей остаётся предсказуемой.

Около половины туристов, приезжающих в город на новогодние праздники, — это жители Москвы и Московской области. Второе место по числу гостей занимают сами петербуржцы, а далее следуют путешественники из других регионов страны. Аналогичная картина наблюдается и в столице, где почти половина отдыхающих — местные жители и жители Подмосковья.

Крым, Алтай и Тыва: разная динамика цен

В Крыму спрос на отели высокого класса на новогодние каникулы вырос на 24%. Средняя стоимость номера составляет 20,5 тыс. рублей, что на 3,8% выше прошлогоднего уровня. Регион демонстрирует умеренный рост без резких колебаний.

Иная ситуация складывается в Алтайском крае и Тыве. В Алтае цены выросли сразу на 62%, и средняя стоимость номера достигла 32 тыс. рублей. Тыва же стала рекордсменом по подорожанию: рост цен составил 118%, а ночь в отеле обходится примерно в 28,2 тыс. рублей. Эти направления оказались среди самых дорогих на предстоящие праздники.