Забудьте о суете в конце года: календарь-2026 позволяет расслабиться уже 31 декабря

Конец декабря в России традиционно превращается в режим "коротких дистанций": рабочие дни стремительно заканчиваются, а впереди — длинный период отдыха. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на постановление о переносе выходных дней, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликованное 24 сентября на сайте Правительства России. Согласно документу, новогодние каникулы в 2026 году растянутся сразу на 12 дней, а последняя неделя года станет самой короткой по количеству рабочих дней.

12 дней отдыха подряд: как сложились новогодние каникулы

Постановление закрепляет длинный "коридор" выходных на стыке двух лет.

"Таким образом, с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", — сообщается в постановлении.

Фактически это означает непрерывный отдых, который охватывает как последний день уходящего года, так и первую полноценную неделю нового.

Такой календарь формируется за счет переноса отдельных праздничных дней. В документе отмечается, что 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесены на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. В результате новогодние каникулы становятся не просто последовательностью "красных дат", а заранее выстроенным блоком выходных, который влияет и на рабочий график конца декабря.

Какие переносы закреплены и что будет дальше по году

Помимо новогоднего периода, постановление распределяет выходные и на другие праздники 2026 года. В документе перечислены дополнительные дни отдыха: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября и 31 декабря. Таким образом, календарь формирует несколько "мини-каникул" в течение года, позволяя россиянам планировать поездки и отдых заранее.

Особенность распределения — сочетание традиционных праздничных дат с переносами, которые создают удобные длинные выходные. Эти решения принимаются ежегодно и оформляются отдельным постановлением, чтобы привести график к нормам Трудового кодекса и сделать календарь более предсказуемым. В итоге 2026 год начнется с продолжительного отдыха, а завершится фактически тем же форматом: 31 декабря также будет выходным днем.

Почему последняя неделя года стала самой короткой

Поскольку 31 декабря 2025 года включено в официальный блок новогодних выходных, конец года автоматически сокращает число рабочих дней. Именно поэтому последняя неделя календарного года становится "самой короткой". Для большинства работников это означает более ранний переход к праздничному режиму и меньшее количество рабочих смен в финальные дни декабря.

В то же время такой график традиционно меняет нагрузку на компании и сервисы, работающие в непрерывном цикле. Длинные выходные увеличивают спрос на транспорт, внутренний туризм и сферу услуг, тогда как офисный и государственный сегмент фактически уходит на паузу почти на две недели. Календарь 2026 года, судя по документу, закрепляет именно этот привычный для россиян формат зимнего отдыха.