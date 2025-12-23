Подарки готовят почти все, но с оглядкой на кошелёк: как россияне делят бюджет на Новый год

Новогодние подарки остаются для россиян привычной частью праздника, но структура трат и предпочтений говорит о более прагматичном подходе. Большинство по-прежнему выбирает материальные презенты, однако дарители всё чаще стараются не ошибиться с выбором, переходя к сертификатам и деньгам. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах".

Кто готовит подарки и кому их дарят

Согласно данным исследования, более 80% россиян планируют делать новогодние подарки. Не собираются дарить 11,8%, ещё 6,1% не определились. Опрос проводился в 37 городах России, что позволило сравнить привычки и настроения жителей разных регионов.

Самая высокая доля тех, кто готовит подарки, зафиксирована в Омске — 88% респондентов намерены поздравить близких, друзей и коллег. В Иркутске этот показатель составил 87%, в Барнауле и Владивостоке — по 86%. Наименьшие значения отмечены в Махачкале (67%), Тольятти (73%), Уфе (75%), Ижевске (77%) и Волгограде (77%).

Сколько россияне планируют потратить

В исследовании подчёркивается, что расходы на поздравления отражают экономические настроения общества.

"Надо отметить, что расходы на новогодние поздравления — это очень чуткий индикатор экономических настроений, уровня доходов и положения дел в экономике", — пояснил заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

По его словам, планируемые расходы на новогодние подарки в этом году выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым.

Средние траты на подарки составляют 7,6 тыс. рублей. До 3 тыс. рублей собираются потратить 20% опрошенных, 3-5 тыс. рублей - 36%, 6-10 тыс. рублей - 29%. На диапазон 11-15 тыс. рублей ориентируются 7%, на 16-20 тыс. - 3%, а более 20 тыс. рублей готовы потратить 5% респондентов.

Что дарят и что хотят получить

Большинство россиян по-прежнему ориентированы на материальные подарки: 57,3% предпочитают презенты "в натуральной форме". Деньги дарят 6,2%, цифровые варианты — сертификаты и подписки — выбирают 6,5%, а 30% подходят к выбору гибко и ориентируются на обстоятельства. При этом молодёжь 18-30 лет чаще склоняется к цифровым форматам (11%), а вещественные подарки больше остальных любят россияне 41-50 лет.

Среди пожеланий получателей лидируют сладости: шоколад, конфеты и наборы хотели бы получить 31% опрошенных. Игрушки и игры для детей назвали 19,2%, косметику и парфюмерию — 5%, цифровые сертификаты и подписки — 4,6%, текстиль — 3,9%. При этом исследование фиксирует характерный разрыв: получатели чаще ждут "вещи", а дарители нередко выбирают деньги или сертификаты, чтобы избежать бесполезных покупок.