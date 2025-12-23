Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодний подарок на снегу
Новогодний подарок на снегу
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:48

Подарки готовят почти все, но с оглядкой на кошелёк: как россияне делят бюджет на Новый год

Средние траты на новогодние подарки составили 7,6 тыс рублей

Новогодние подарки остаются для россиян привычной частью праздника, но структура трат и предпочтений говорит о более прагматичном подходе. Большинство по-прежнему выбирает материальные презенты, однако дарители всё чаще стараются не ошибиться с выбором, переходя к сертификатам и деньгам. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах".

Кто готовит подарки и кому их дарят

Согласно данным исследования, более 80% россиян планируют делать новогодние подарки. Не собираются дарить 11,8%, ещё 6,1% не определились. Опрос проводился в 37 городах России, что позволило сравнить привычки и настроения жителей разных регионов.

Самая высокая доля тех, кто готовит подарки, зафиксирована в Омске — 88% респондентов намерены поздравить близких, друзей и коллег. В Иркутске этот показатель составил 87%, в Барнауле и Владивостоке — по 86%. Наименьшие значения отмечены в Махачкале (67%), Тольятти (73%), Уфе (75%), Ижевске (77%) и Волгограде (77%).

Сколько россияне планируют потратить

В исследовании подчёркивается, что расходы на поздравления отражают экономические настроения общества.

"Надо отметить, что расходы на новогодние поздравления — это очень чуткий индикатор экономических настроений, уровня доходов и положения дел в экономике", — пояснил заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

По его словам, планируемые расходы на новогодние подарки в этом году выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым.

Средние траты на подарки составляют 7,6 тыс. рублей. До 3 тыс. рублей собираются потратить 20% опрошенных, 3-5 тыс. рублей - 36%, 6-10 тыс. рублей - 29%. На диапазон 11-15 тыс. рублей ориентируются 7%, на 16-20 тыс. - 3%, а более 20 тыс. рублей готовы потратить 5% респондентов.

Что дарят и что хотят получить

Большинство россиян по-прежнему ориентированы на материальные подарки: 57,3% предпочитают презенты "в натуральной форме". Деньги дарят 6,2%, цифровые варианты — сертификаты и подписки — выбирают 6,5%, а 30% подходят к выбору гибко и ориентируются на обстоятельства. При этом молодёжь 18-30 лет чаще склоняется к цифровым форматам (11%), а вещественные подарки больше остальных любят россияне 41-50 лет.

Среди пожеланий получателей лидируют сладости: шоколад, конфеты и наборы хотели бы получить 31% опрошенных. Игрушки и игры для детей назвали 19,2%, косметику и парфюмерию — 5%, цифровые сертификаты и подписки — 4,6%, текстиль — 3,9%. При этом исследование фиксирует характерный разрыв: получатели чаще ждут "вещи", а дарители нередко выбирают деньги или сертификаты, чтобы избежать бесполезных покупок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский сегодня в 13:20
Пенсионный возраст снова в зоне риска: кадровая яма в 7 лет подталкивает систему к жёстким решениям

Кадровый дефицит угрожает российскому рынку труда: 1,7 млн вакансий и уход 12,2 млн пожилых работников вызывают вопросы о будущем пенсионной системы.

Читать полностью » Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ сегодня в 13:14
Пассажирские дирижабли снова на повестке: концепция транспорта неожиданно достала "воздух прошлого"

Дирижабли возвращаются в концепцию транспортного будущего России. Узнайте, как пассажирские перевозки могут измениться благодаря этим гигантам неба, несмотря на прежние неудачи.

Читать полностью » Законопроект могут обязать таксистов иметь ОСГОП для разрешения на работу — Госдума сегодня в 12:58
Без ОСГОП — без разрешения: в Госдуме готовят новый фильтр для перевозчиков такси

Госдума предлагает обязательную проверку страховки ОСГОП для получения разрешения на работу в такси. Узнайте, как это изменит транспортный рынок и защиту пассажиров.

Читать полностью » МВД России призывает не паниковать из-за сообщений о взрывах в мессенджерах – Ирина Волк сегодня в 10:16
Тени в мессенджерах: кто на самом деле стоит за ложными угрозами, провоцирующими массовую панику

МВД России призывает не паниковать и сообщать о угрозах взрывов в мессенджерах, не распространяя дезинформацию.

Читать полностью » Фильмы сегодня в 10:16
Ирония судьбы скрывает главный секрет праздников: как советский фильм стал неотъемлемой частью Нового года

"Гарри Поттер", "Один дома" и "Ирония судьбы" возглавили рейтинг новогоднего кино в России. Как зрители выбирают свои любимые фильмы?

Читать полностью » Клещи проникли в квартиры с живыми елями зимой — Baza сегодня в 10:16
Новогодняя ель превращается в троянского коня: вместе с праздником в квартиры заползают клещи

В разгар зимы в российских квартирах активизировались опасные еличные клещи из-за аномально теплой погоды. Узнайте, как распознать и предотвратить заражение паразитами на новогодних елках.

Читать полностью » Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году сегодня в 7:29
Загадка доходного дома Емельянова: от купеческой усадьбы до архитектурного символа Екатеринбурга

Доходный дом купца Емельянова в Екатеринбурге — яркий пример эклектики конца XIX века и ключевой элемент городской архитектуры.

Читать полностью » Проблемы с доставкой почты на Чукотку: срок доставки до 6 месяцев, сообщает прокуратура сегодня в 7:29
Долгие месяцы ожидания и закрытые отделения: как Чукотка страдает от почтовых задержек

Проблемы с почтовым сообщением Чукотки с материком привлекли внимание прокуратуры. Как ситуация с доставкой посылок продолжает ухудшаться?

Читать полностью »

Новости
Общество
Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему
ЮФО
Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов
Авто и мото
Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты
Мир
Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath
ЮФО
В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети
Россия
Критика религиозных объединений не признана разжиганием ненависти — ВС РФ
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Садоводство
Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet