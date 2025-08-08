Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полезные продукты для мужчин
Полезные продукты для мужчин
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:08

Диетолог предупреждает: эти ошибки при хранении продуктов испортят ваш новогодний стол

Тайны новогоднего стола: диетолог раскрыла секреты заготовки продуктов заранее

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева отмечает, что свежие фрукты и овощи лучше покупать непосредственно перед праздником. Это связано с тем, что такие продукты быстро портятся и требуют особых условий хранения.

Покупая их за несколько месяцев до торжества, есть риск столкнуться с их порчей или потерей вкусовых качеств. Поэтому рекомендуется приобретать свежие фрукты и овощи за несколько дней до праздника или непосредственно перед ним.

Замороженные и консервированные продукты — надежный выбор

В отличие от свежих фруктов и овощей, замороженные или консервированные продукты сохраняют свои свойства значительно дольше. Например, зелёный горошек в замороженном виде можно купить уже сейчас и хранить до Нового года.

Ирина Писарева советует выбирать именно замороженные варианты, так как они максимально сохраняют свежесть и вкус. Замороженный зелёный горошек можно положить в морозильник уже сейчас, а к празднику он будет полностью готов к использованию.

Рекомендуемые продукты для закупки сейчас

Эксперт также советует приобрести морковь, картофель и лук — эти овощи отлично хранятся в тёмных прохладных местах длительное время. Они не требуют особых условий хранения и могут оставаться свежими на протяжении нескольких месяцев при правильных условиях. Это значительно облегчает подготовку к празднику и позволяет заранее сформировать запасы.

Особенности хранения мяса и рыбы

Что касается мяса и рыбы, то их лучше покупать непосредственно перед праздником или сразу после покупки отправлять в морозильную камеру. Важно помнить, что размораживать такие продукты нужно только в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Это предотвращает развитие бактерий и сохраняет качество продуктов. Многие хозяйки ошибочно размораживают мясо или рыбу при комнатной температуре, что может привести к порче продукта.

Советы по подготовке к новогоднему застолью

Планирование закупок заранее помогает избежать спешки в последний момент. Также важно учитывать сроки хранения различных продуктов и соблюдать правила их размораживания. Правильная подготовка обеспечит не только вкусное меню, но и безопасность для всех гостей.

Интересные факты о подготовке продуктов к Новому году

1. Согласно исследованиям, большинство людей начинают закупать продукты для новогоднего стола за две-три недели до праздника.
2. Замороженные овощи сохраняют до 90% своих витаминов при правильном хранении.
3. Консервированные продукты могут храниться до пяти лет без потери качества.
4. В некоторых странах существует традиция покупать мясо за месяц до Нового года для его дальнейшего созревания — так оно становится мягче и вкуснее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шеф-повар раскрыл секрет: рецепт компота для укрепления иммунитета осенью сегодня в 11:40

Осенний напиток-спасатель: просто, вкусно и полезно — рецепт от шеф-повара

Известный шеф-повар Александр Белькович поделился рецептом вкусного и полезного напитка, который станет вашим лучшим помощником в сезон простуд! Узнайте секретный рецепт, содержащий цитрусовые, фейхоа и душицу, который укрепит ваш иммунитет. Готовится всего за 15 минут, этот напиток идеально подходит для осени! Восполните дефицит витаминов, защитите себя и свою семью.

Читать полностью » Болезнь Альцгеймера: как изменения в мозге происходят за 15–20 лет до появления сегодня в 11:17

Болезнь Альцгеймера: как распознать её задолго до потери памяти

Болезнь Альцгеймера можно предотвратить, если начать заботиться о своем здоровье заранее. Узнайте, какие факторы риска существуют и как распознать первые признаки заболевания.

Читать полностью » Орехи против деменции: испанское исследование раскрывает секрет сегодня в 10:40

Секрет долголетия: диетолог раскрыла дозировку орехов против деменции

Испанские ученые доказали, что употребление орехов снижает риск развития деменции. Диетолог Ирина Писарева раскрывает секреты выбора и употребления орехов для максимальной пользы. Узнайте, сколько орехов нужно съедать в день для профилактики и почему важно отказаться от соленых и жареных орехов. Подробности в нашем материале!

Читать полностью » Как распознать синдром Плюшкина: причины накопления хлама и способы лечения, по мнению врача Арслановой сегодня в 10:14

Синдром Плюшкина: как отличить психическое расстройство от обычной бережливости

Как отличить синдром Плюшкина от обычной бережливости? Узнайте, какие признаки этого расстройства могут скрываться в повседневной жизни и как помочь человеку.

Читать полностью » Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления сегодня в 9:40

Пельмени полезнее, чем вы думаете: раскрываем неожиданные факты от диетолога

Врач-диетолог Михаил Гинзбург делится секретами, как превратить пельмени в полезное блюдо. Узнайте, какое мясо выбрать, какой способ приготовления предпочтительнее, и как избежать вреда для здоровья. Советы эксперта для всех любителей пельменей!

Читать полностью » В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента сегодня в 9:11

Врачи Твери провели сложнейшую операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту

Врачи Твери провели экстренную операцию, спасшую жизнь 71-летнему пациенту с разрывом пищевода. Узнайте, как сработала команда медиков и какие методы использовались.

Читать полностью » Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих сегодня в 8:40

Температура дымления — враг полезных веществ: 5 масел, которые спасут ваше здоровье

Бренд-шеф Григорий Мосин раскрывает секреты выбора масел для готовки. Узнайте, какое масло подходит для жарки, запекания и заправок, а какое лучше избегать. Откройте для себя пользу оливкового, кокосового, авокадо и других масел для вашего здоровья.

Читать полностью » Диетолог Соломатина объяснила, почему не стоит сочетать дыню с мясом и молочными продуктами сегодня в 8:04

Как правильно есть дыню, чтобы не вызвать проблем с пищеварением

Узнайте, с чем не стоит сочетать дыню, чтобы избежать проблем с пищеварением, и как правильно включать ее в свой рацион в сезон бахчевых.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Какие самосевные цветы сажать в августе для цветения весной и летом — советы садоводов
Питомцы

Как помочь собаке преодолеть страх перед машиной — рекомендации кинологов
Еда

Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция
Садоводство

Продлите цветение тюльпанов до июня: что нужно сделать сейчас
ДФО

Бакалавры против работодателей: битва за признание на рынке труда Хабаровска
Наука и технологии

Улавливание CO₂: как китайцы обошли сложности старых технологий
Дом

Смеситель прямо в ЛДСП: красиво, но вытираю столешницу каждый раз
Еда

Шоколадное семифредо: пошаговая инструкция от итальянских кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru