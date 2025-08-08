Диетолог предупреждает: эти ошибки при хранении продуктов испортят ваш новогодний стол

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева отмечает, что свежие фрукты и овощи лучше покупать непосредственно перед праздником. Это связано с тем, что такие продукты быстро портятся и требуют особых условий хранения.

Покупая их за несколько месяцев до торжества, есть риск столкнуться с их порчей или потерей вкусовых качеств. Поэтому рекомендуется приобретать свежие фрукты и овощи за несколько дней до праздника или непосредственно перед ним.

Замороженные и консервированные продукты — надежный выбор

В отличие от свежих фруктов и овощей, замороженные или консервированные продукты сохраняют свои свойства значительно дольше. Например, зелёный горошек в замороженном виде можно купить уже сейчас и хранить до Нового года.

Ирина Писарева советует выбирать именно замороженные варианты, так как они максимально сохраняют свежесть и вкус. Замороженный зелёный горошек можно положить в морозильник уже сейчас, а к празднику он будет полностью готов к использованию.

Рекомендуемые продукты для закупки сейчас

Эксперт также советует приобрести морковь, картофель и лук — эти овощи отлично хранятся в тёмных прохладных местах длительное время. Они не требуют особых условий хранения и могут оставаться свежими на протяжении нескольких месяцев при правильных условиях. Это значительно облегчает подготовку к празднику и позволяет заранее сформировать запасы.

Особенности хранения мяса и рыбы

Что касается мяса и рыбы, то их лучше покупать непосредственно перед праздником или сразу после покупки отправлять в морозильную камеру. Важно помнить, что размораживать такие продукты нужно только в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Это предотвращает развитие бактерий и сохраняет качество продуктов. Многие хозяйки ошибочно размораживают мясо или рыбу при комнатной температуре, что может привести к порче продукта.

Советы по подготовке к новогоднему застолью

Планирование закупок заранее помогает избежать спешки в последний момент. Также важно учитывать сроки хранения различных продуктов и соблюдать правила их размораживания. Правильная подготовка обеспечит не только вкусное меню, но и безопасность для всех гостей.

Интересные факты о подготовке продуктов к Новому году

1. Согласно исследованиям, большинство людей начинают закупать продукты для новогоднего стола за две-три недели до праздника.

2. Замороженные овощи сохраняют до 90% своих витаминов при правильном хранении.

3. Консервированные продукты могут храниться до пяти лет без потери качества.

4. В некоторых странах существует традиция покупать мясо за месяц до Нового года для его дальнейшего созревания — так оно становится мягче и вкуснее.