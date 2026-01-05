Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:02

Новый год с огоньком, но не праздничным: число пожаров в Крыму резко выросло

В Крыму зафиксировали 24 пожара в первые дни января — МЧС России

Первые дни новогодних праздников в Крыму прошли с повышенной нагрузкой на экстренные службы: в республике зафиксирован рост числа пожаров по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, спасателям удалось избежать трагических последствий, а основные риски были связаны с привычными бытовыми причинами. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым".

Пожары в первые дни января

С начала нового года в Крыму зарегистрировано 24 пожара. Такие данные привели в республиканском главке МЧС России, подводя итоги первых праздничных дней. Основные причины возгораний, по информации спасателей, остаются неизменными и не связаны с новогодней атрибутикой.

"В наступившем году в Крыму зарегистрировано 24 пожара. Причины остаются неизменными — большая часть произошла из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за использования неисправного электрооборудования", — сообщили в МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что возгораний, вызванных праздничными украшениями и иллюминацией, допущено не было.

Спасённые люди и работа экстренных служб

В результате оперативных действий подразделений МЧС России в ходе ликвидации пожаров были спасены пять человек. Спасатели отмечают, что своевременное реагирование и соблюдение алгоритмов действий позволили избежать более серьёзных последствий для жителей республики.

Кроме того, в горно-лесной местности Крыма зафиксировано одно происшествие, в ходе которого также был спасён один человек. В МЧС уточнили, что ситуация находилась под контролем, а помощь была оказана в кратчайшие сроки.

Рост статистики и общая обстановка

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на увеличение числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в Крыму было зарегистрировано 14 возгораний, что почти вдвое меньше текущего показателя. Спасатели связывают рост статистики с сезонными факторами и нарушением правил пожарной безопасности.

При этом происшествий на водных объектах в первые дни января в республике не зарегистрировано. В МЧС подчёркивают, что профилактическая работа продолжается, а особое внимание уделяется предупреждению бытовых пожаров в период зимних праздников.

