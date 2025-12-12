Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© pixabay.com by Alexas_Fotos
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:05

Хотели срубить ёлку сами? Новый год может закончиться в отделении

За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев

Новый год традиционно ассоциируется с шумными праздниками, хлопушками и фейерверками. Но веселье может обернуться проблемами, если забыть о законах. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на адвоката, председателя московской коллегии адвокатов и директора компании "Князев и партнёры" Андрея Князева.

Опасные фейерверки и ответственность

Самые частые штрафы в праздничные дни связаны с использованием пиротехники. Запускать фейерверки разрешено только на специально отведённых площадках. Балконы, дворы и придомовые территории — не место для салютов. Подобные действия создают риск пожара и травм, и за них предусмотрено административное наказание.

"Больше всего штрафов связано с пиротехникой. За фейерверки с балкона можно заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, а если в результате возникнет пожар — штраф может составить до 50 тысяч", — пояснил Андрей Князев. По его словам, даже небольшие петарды могут стать причиной возгорания, поэтому стоит внимательно соблюдать правила безопасности.

Нарушение порядка и общественного спокойствия

В праздничную ночь действуют те же нормы поведения, что и в обычные дни. Закон запрещает любые действия, нарушающие покой граждан: оскорбления, скандалы, драки и распитие алкоголя в общественных местах. Особенно строго оцениваются случаи, когда поведение человека создаёт угрозу для окружающих.

Адвокат отметил, что сильное алкогольное опьянение не является оправданием. Если человек теряет контроль над собой, его могут не только оштрафовать, но и доставить в отделение полиции. "Праздник не освобождает от ответственности, и любые нарушения закона будут зафиксированы", — подчеркнул Князев.

Незаконная вырубка елей

Ещё одно частое нарушение — спиливание новогодних деревьев в лесопарках. По словам юриста, за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрен штраф от трёх до четырёх тысяч рублей. Кроме того, у нарушителя могут изъять инструменты и саму ёлку. Даже если дерево срублено "для себя", это расценивается как административное правонарушение.

