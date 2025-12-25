Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Салат оливье
Салат оливье
© commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:51

Хотели "сэкономить калории", а получили тяжесть: почему голодать перед Новым годом опаснее, чем кажется

Тараско назвала голодание перед застольем причиной сильного переедания

Новогодний стол редко обходится без лишних калорий, но самое опасное — пытаться "компенсировать" праздник голоданием. Об этом сообщает издание "Известия": эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско предупредила, что отказ от еды в течение дня перед застольем чаще всего заканчивается сильным перееданием и тяжестью. В подкасте "Давайте разберемся" она объяснила, как подготовиться к ужину так, чтобы избежать дискомфорта и не сорваться на бесконтрольный аппетит.

Почему голодать перед праздником — плохая стратегия

По словам врача, самый распространённый сценарий — когда человек целый день почти ничего не ест, а вечером садится за стол с выраженным чувством голода.

"Голодать перед праздничным столом — самое плохое, что можно сделать. Потому что вы, скорее всего, сядете за стол с высоким чувством голода и очень сильно переедите", — отметила эндокринолог.

Тараско пояснила, что избежать этого помогает обычный режим питания в течение дня. По её словам, ограничения "до нуля" не дают преимущества, а только повышают риск чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт вечером. Поэтому подготовка к застолью должна быть не "очистительной", а рациональной — с сохранением завтрака и умеренного обеда.

Как распределить еду в течение дня

Оптимальным решением, по мнению специалиста, будет перенести самую тяжёлую часть праздничного ужина на более раннее время. Это позволяет избежать ситуации, когда большие объёмы еды приходятся на позднюю ночь. "Я бы рекомендовала позавтракать, потом легкий обед — что-то белковое, овощное. И торжественный праздничный ужин сделать пораньше — часов в восемь-девять. А к самой встрече Нового года подойти с легкими закусками", — рассказала гость подкаста.

Умеренное переедание допустимо, но важно понимать сигналы тела

Анастасия Тараско отметила, что небольшое переедание в праздничную ночь само по себе не является проблемой, если оно умеренное. Однако, чтобы не столкнуться с болезненными ощущениями и дискомфортом, важно понимать особенности своего организма. Для этого, по словам врача, стоит заранее тренироваться распознавать чувство голода и насыщения, чтобы не "перескакивать" момент, когда уже достаточно.

В качестве простого ориентира она предложила принцип гибкой тарелки: половину можно заполнять фруктами и зеленью, а вторую — теми блюдами, которые хочется попробовать. Такой формат помогает контролировать объём, не отказываясь от праздничной еды полностью. Подкладывать, по её рекомендации, лучше не чаще, чем раз в один-два часа, чтобы организм успевал реагировать и не возникал эффект "не заметил, сколько съел".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС сегодня в 14:01
Генетическая терапия на пороге революции: российский препарат для лечения болезни Паркинсона проходит веху в науке

Центр генетического репрограммирования России разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, начнутся доклинические исследования.

Читать полностью » Серо-стальной цвет снижает ощущение эмоциональной перегрузки — стилисты сегодня в 2:30
Этот оттенок в новогоднем образе задаёт удачный тон всему году — многие недооценивают его влияние

Какие цвета выбрать для новогоднего образа 2026 года, чтобы чувствовать уверенность, спокойствие и гармонию, и от каких оттенков лучше отказаться в праздничную ночь.

Читать полностью » Длина без формы утяжеляет тонкие седые волосы — Рафа Ортис вчера в 21:29
Тонкие седые волосы "оживают" после этой короткой стрижки — объём держится сам

Научитесь выбирать идеальные стрижки для тонких волос! Узнайте о 5 лучших вариантах, которые придадут объем и обновят ваш образ.

Читать полностью » Сыр улучшает липидный обмен в организме — врач Вялов вчера в 20:02
Считали вредным — оказался полезным: продукт, который неожиданно защищает сердце

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему людям с заболеваниями сердца не стоит полностью отказываться от сыра. Ученые выяснили, что этот продукт может снижать риски сердечно-сосудистых проблем и одновременно поддерживать здоровье кишечника.

Читать полностью » Отсутствие вещей на выход мешает быстрому образу — Купцова вчера в 18:27
Быстро и аккуратно — не случайность: что должно быть в шкафу на экстренный выход

Тренер по первому впечатлению объяснила, почему быстро собраться за пять минут возможно только при продуманном гардеробе и какие простые решения действительно спасают внешний вид в экстренной ситуации.

Читать полностью » Сужение соустья нарушает вентиляцию гайморовых пазух — лор-врач Зайцев вчера в 18:14
Кислорода не хватает — болезнь начинается: что запускает гайморит на самом деле

Врач-оториноларинголог объяснил, почему гайморит часто становится хроническим, как восстановить вентиляцию пазух и какие меры профилактики помогают избежать повторных воспалений.

Читать полностью » Бессонница снизила уровень иммунной защиты — Frontiers in Immunology вчера в 17:49
Ночные тревоги имеют цену: в организме тихо исчезает защита, о которой редко задумываются

Стресс и бессонница могут снижать уровень ключевых иммунных клеток, ослабляя защиту организма и повышая риски для здоровья, выяснили учёные.

Читать полностью » Новогодние каникулы повышают риск детских травм — травматолог Рыбиков вчера в 17:25
Долгие выходные — короткий путь к травмам: что родители упускают в праздники

Врач Минздрава Крыма напомнил родителям о ключевых мерах безопасности для детей в период новогодних каникул и рассказал, как избежать травм дома и на улице.

Читать полностью »

Новости
Россия
Путин подписал указ о проведении Года единства народов в 2026 году
Дом
Толстые столешницы утяжеляют современную кухню — дизайнеры
Туризм
Полиция Дубая задерживает туристов за фото местных жителей — Турпром
Технологии
АЭС без Росатома в Европе оказались в 2–3 раза дороже — аналитики
Питомцы
Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet