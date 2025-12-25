Хотели "сэкономить калории", а получили тяжесть: почему голодать перед Новым годом опаснее, чем кажется

Новогодний стол редко обходится без лишних калорий, но самое опасное — пытаться "компенсировать" праздник голоданием. Об этом сообщает издание "Известия": эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско предупредила, что отказ от еды в течение дня перед застольем чаще всего заканчивается сильным перееданием и тяжестью. В подкасте "Давайте разберемся" она объяснила, как подготовиться к ужину так, чтобы избежать дискомфорта и не сорваться на бесконтрольный аппетит.

Почему голодать перед праздником — плохая стратегия

По словам врача, самый распространённый сценарий — когда человек целый день почти ничего не ест, а вечером садится за стол с выраженным чувством голода.

"Голодать перед праздничным столом — самое плохое, что можно сделать. Потому что вы, скорее всего, сядете за стол с высоким чувством голода и очень сильно переедите", — отметила эндокринолог.

Тараско пояснила, что избежать этого помогает обычный режим питания в течение дня. По её словам, ограничения "до нуля" не дают преимущества, а только повышают риск чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт вечером. Поэтому подготовка к застолью должна быть не "очистительной", а рациональной — с сохранением завтрака и умеренного обеда.

Как распределить еду в течение дня

Оптимальным решением, по мнению специалиста, будет перенести самую тяжёлую часть праздничного ужина на более раннее время. Это позволяет избежать ситуации, когда большие объёмы еды приходятся на позднюю ночь. "Я бы рекомендовала позавтракать, потом легкий обед — что-то белковое, овощное. И торжественный праздничный ужин сделать пораньше — часов в восемь-девять. А к самой встрече Нового года подойти с легкими закусками", — рассказала гость подкаста.

Умеренное переедание допустимо, но важно понимать сигналы тела

Анастасия Тараско отметила, что небольшое переедание в праздничную ночь само по себе не является проблемой, если оно умеренное. Однако, чтобы не столкнуться с болезненными ощущениями и дискомфортом, важно понимать особенности своего организма. Для этого, по словам врача, стоит заранее тренироваться распознавать чувство голода и насыщения, чтобы не "перескакивать" момент, когда уже достаточно.

В качестве простого ориентира она предложила принцип гибкой тарелки: половину можно заполнять фруктами и зеленью, а вторую — теми блюдами, которые хочется попробовать. Такой формат помогает контролировать объём, не отказываясь от праздничной еды полностью. Подкладывать, по её рекомендации, лучше не чаще, чем раз в один-два часа, чтобы организм успевал реагировать и не возникал эффект "не заметил, сколько съел".