Одну категорию россиян обязали работать 1 января

Когда мы думаем о праздниках, образ, который возникает у нас в голове, часто заполнен теплом и уютом. Но что, если вместо этого в дни торжества представители власти решают трудиться? Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 1 января 2026 года депутаты будут работать, вопреки традиционному нерабочему дню.

Это решение вызвало широкий резонанс. Володин напомнил, что 1 января стало праздничным с 1947 года, но даже такие исторические прецеденты не остановят деятельность парламентариев.

"Хотите менять мир — начните с себя", — подчеркнул председатель, демонстрируя готовность депутатов брать на себя ответственность, подобно Деду Морозу, который, по его словам, также несет ответственность за радость и подарки.

Работа и праздники: неоднозначное сочетание

Вопрос о целесообразности работы в праздничные дни часто вызывает споры. С одной стороны, присутствие депутатов в своих округах может привести к решению актуальных проблем граждан. С другой стороны, как сохранить баланс между служением обществу и отдыхом?