© commons.wikimedia.org by Marc-Lautenbacher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:56

Новый год на теплоходе: как круиз по Персидскому заливу изменил представление о праздниках

Новый год в круизе по Персидскому заливу: россиянка рассказала об опыте

Можно ли встретить Новый год без снега и привычного оливье? Оказывается, да, и весьма необычным образом. Как рассказала автор блога Людмила, ее праздничные каникулы прошли в круизе по Персидскому заливу — и этот опыт оказался яркой альтернативой традиционным застольям.

По словам путешественницы, она решила отказаться от привычных "зимних" сценариев и провести праздники на теплоходе компании Celestial Journey. Маршрут охватывал Объединенные Арабские Эмираты (Дубай и Абу-Даби), Оман, Катар и Бахрейн.

Почему именно круиз

Главное преимущество новогоднего круиза, отмечает Людмила, — это возможность уйти от зимних холодов и рутины. "Я очень плохо переношу холода, поэтому побыть в теплых странах на экваторе зимы кажется просто идеальным решением", — пишет она.

К числу других плюсов путешественница относит:

  • праздничную атмосферу на борту — с вечеринками, шоу и тематическими ужинами;
  • насыщенную развлекательную программу — от бассейнов и караоке до концертов и мастер-классов;
  • гастрономическое разнообразие — кухни разных стран, свежие морепродукты, праздничные десерты;
  • отсутствие бытовых хлопот — круиз работает по системе "всё включено";
  • новые знакомства — в атмосфере совместного отдыха это происходит легко.

Подготовка и организация поездки

Людмила и ее подруги начали планировать поездку еще в июне, ведь билеты на новогодние даты быстро раскупаются. Стоимость круиза составила 67 тысяч рублей на человека за 7 дней, включая еду, алкоголь, чаевые и сервисные сборы. Отдельно пришлось оплатить перелет в Дубай — около 65 тысяч рублей.

Для размещения они выбрали каюту с окном. Внутри были две кровати, диван, шкаф, телевизор, санузел и ванная. "На лайнере вместимостью до 2000 человек не было очередей в рестораны, а персонал уделял внимание каждому гостю. Атмосфера получилась камерной и уютной", — поделилась путешественница.

Бронировали тур через российское агентство, получив возврат 10% за счет кешбэка банка.

Что взять с собой

По словам Людмилы, обязательный "чемоданный минимум" для круиза включает:

  • наряд для новогодней ночи и коктейльные платья для ужинов;
  • белую одежду для традиционной white party на борту;
  • купальники для бассейнов и джакузи;
  • портативный отпариватель и коврик Кузнецова для отдыха после долгих прогулок;
  • валюту: на корабле расчет шел в евро, а для городских экскурсий они брали доллары.

Достопримечательности и экскурсии

Одним из ярких впечатлений стала экскурсия в Абу-Даби. Путешественницы побывали в мечети шейха Зайда и Президентском дворце, а также самостоятельно посетили Лувр Абу-Даби, где увидели работы Ван Гога и современного художника Сайя Твомби.

В Катаре туристки отправились на обзорную экскурсию по Дохе. Город, по словам Людмилы, впечатлил чистотой, небоскребами и ухоженными улицами. "Это город, где охлаждают улицы и устраивают конкурсы красоты для верблюдов. Но при всей роскоши, мне показалось, что ему не хватает души", — делится впечатлениями автор.

Как встречали Новый год

Ночь с 31 декабря на 1 января путешественницы провели на борту, стоящем в порту Дубая. С палубы открывался панорамный вид на салюты, шоу дронов и колесо обозрения. "После боя курантов мы гуляли по палубам и наслаждались музыкой в ресторане. А через пару часов лайнер отправился в плавание", — вспоминает Людмила.

Кухня на борту

Отдельное удовольствие доставила гастрономическая часть круиза. На лайнере работали два ресторана: один по системе "шведский стол" с тематическими кухнями разных стран, другой — с меню, которое менялось ежедневно. "Особенно запомнился лобстер с пастой из чернил каракатицы и тартар в новогоднюю ночь", — отмечает автор.

Днем у бассейнов подавали закуски, вечером — снеки и десерты. Все напитки, включая вино и пиво, входили в пакет.

Несмотря на относительно высокие цены на авиабилеты и отели в Дубае в новогодний период, опыт Людмила называет незабываемым. "Новый год в круизе — это потрясающий и не заезженный вариант. Такой отдых стоит попробовать каждому хотя бы раз в жизни", — подытожила она.

