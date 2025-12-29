Телевизор включают по привычке, а остаются до финальных титров: новогодний фильм не сдаёт экран

Прошли десятилетия, сменились поколения зрителей и телевизионные привычки, но в новогодние дни российский экран по-прежнему собирает у себя одни и те же истории. Несмотря на появление новых форматов и платформ, выбор аудитории остается удивительно стабильным. Об этом сообщает издание "Российская газета" (rg.ru), ссылаясь на итоги ежегодного зрительского голосования телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Абсолютный лидер праздничного эфира

Первое место в рейтинге самых любимых новогодних фильмов вновь заняла комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". За нее проголосовали 54% участников опроса. Картина продолжает удерживать статус главного символа новогоднего просмотра, несмотря на то что многие зрители знают диалоги персонажей практически наизусть.

Фильм впервые вышел на экраны 1 января 1976 года и тогда собрал у телевизоров около 100 миллионов человек. Эта цифра до сих пор остается ориентиром для отечественного телевидения. В 2026 году лента отметит 50-летие, сохранив при этом актуальность и эмоциональное воздействие на аудиторию.

Гайдай и Рязанов — вне времени

Вторую строчку рейтинга заняла фантастическая комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", вышедшая в 1973 году. Ее выбрали 40% опрошенных. Хотя сюжет фильма напрямую не связан с новогодними событиями, он давно стал частью праздничного телевизионного ритуала.

Третье место досталось музыкальной комедии "Карнавальная ночь" 1956 года, за которую проголосовали 36% зрителей. Этот фильм стал режиссерским дебютом Эльдара Рязанова и заложил основы его будущего авторского стиля. Лента до сих пор воспринимается как концентрат новогоднего настроения и оптимизма.

Кинематограф как элемент культурного кода

В десятку самых любимых новогодних фильмов также вошли "Джентльмены удачи", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби", "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Зигзаг удачи". Эти картины были сняты в разные годы, но объединены устойчивым зрительским интересом.

Эксперты отмечают, что подобные рейтинги демонстрируют не только ностальгию, но и прочную связь советского кинематографа с современным восприятием праздника. Для миллионов россиян именно эти фильмы формируют ощущение Нового года и остаются частью семейной традиции.