Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина в новогодней сказке
Молодая женщина в новогодней сказке
© Desingned by Freepik by teksomolika is licensed under public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:03

Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Средний новогодний тур за границу оценили в 150–200 тыс рублей на человека — АТОР

Новогодние каникулы за границей остаются для россиян дорогим, но востребованным форматом отдыха, особенно на фоне ограниченного числа выходных и высокого спроса на зимние поездки. В среднем стоимость таких путешествий заметно превышает траты на внутренний туризм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Сколько стоит зарубежный отдых на Новый год

По словам главы АТОР, средняя цена новогоднего тура за границу сегодня укладывается в диапазон 150-200 тысяч рублей на человека. В эту сумму входит перелёт и размещение с завтраками.

Речь идёт о поездках продолжительностью 8-10 дней с проживанием в отелях категории четыре звезды. Такой формат, по оценке туроператоров, остаётся наиболее массовым среди тех, кто выбирает зарубежные направления в праздничный период.

Как влияет категория отеля на цену

Размещение в отелях более высокого класса заметно увеличивает итоговый чек. По данным АТОР, при выборе пятизвёздочного отеля стоимость новогоднего тура возрастает в среднем до 250 тысяч рублей на человека за те же 8-10 дней отдыха. Таким образом, уровень сервиса остаётся одним из ключевых факторов ценообразования.

При этом география поездок остаётся широкой: в расчёты включены как массовые направления, так и дальние курорты. Это позволяет говорить о среднем показателе по рынку, а не о ценах на отдельные страны или курорты.

Чем отличается отдых внутри России

Внутри страны структура новогоднего отдыха иная. Как отметила Ломидзе, россияне редко бронируют путешествия по России на всю неделю, за исключением горнолыжных туров. Чаще всего каникулы делят на несколько коротких поездок: 3-4 дня в начале праздников и ещё 3-4 дня ближе к Рождеству или после него.

"Наши туристы любят отдыхать и от отдыха тоже", — отметила исполнительный директор АТОР.

По её словам, средняя стоимость четырёхдневного отдыха на новогодние каникулы внутри страны составляет 80-100 тысяч рублей на человека, без учёта дороги. В эту сумму входит размещение с новогодним ужином, минимальной развлекательной программой и завтраками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Индекс туристической привлекательности России 2025: лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — Tourbus.ru сегодня в 10:58
Новый тренд в российском туризме: события, которые ворвутся в туристическую индустрию в 2026 году

Москва и Санкт-Петербург возглавляют рейтинг туристической привлекательности регионов России. Какие ещё регионы входят в топ-10 по итогам 2025 года?

Читать полностью » Абхазия предлагает более дешёвый новогодний отдых, чем Сочи — Турпром сегодня в 10:57
Два сценария одной ночи: Абхазия обещает уединение, Сочи — фейерверки, но цена у каждого своя

Где встретить Новый год 2026 — в спокойной Абхазии или ярком Сочи? Сравниваем цены, развлечения, погоду и атмосферу курортов.

Читать полностью » Сочи удержал самые высокие средние чеки на горнолыжных курортах — Отелло сегодня в 10:50
Ночь у горнолыжных трасс в России подорожала до "премиума": где ценник взлетел до 17,8 тысячи

Отчеты показывают значительные различия в ценах на российские горнолыжные курорты сезона 2025. Узнайте, почему Сочи остается самым дорогим и как выбрать доступный отдых среди популярных направлений России.

Читать полностью » Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet сегодня в 6:14
От пустыни до лазурных куполов: поездка по Узбекистану, которую не забывают

Откройте для себя Узбекистан за 7 дней! Путешествуйте от Ташкента до Самарканда и узнайте секреты древних городов, культового наследия и уникальных ландшафтов.

Читать полностью » За один день в Пятигорске можно пройти основные достопримечательности пешком — гиды сегодня в 2:44
Один день — и город раскрывается полностью: почему Пятигорск не требует спешки

Пятигорск за один день — реальный и насыщенный маршрут: курортный центр, гора Машук, озеро Провал и лермонтовские места без спешки и лишних затрат.

Читать полностью » Аннапурна I — самая смертельная вершина среди восьмитысячников – FreeDom Travel вчера в 21:06
Челлендж для альпинистов: Эверест, К2 и другие вершины, которые испытали силу воли лучших

Восьмитысячники — это вершины, где ставятся под сомнение пределы человеческих возможностей. Узнайте, какие горы самые опасные и сложные для восхождения.

Читать полностью » Эксперты отмечают мягкую погоду в Афинах весной и осенью вчера в 17:28
Выбрал не тот месяц — Афины показались совсем другими: когда ехать, чтобы не разочароваться

Афины — динамичный город с уникальной атмосферой, где выбор времени поездки определяет впечатления. Узнайте, когда лучше всего посетить этот удивительный город.

Читать полностью » Сроки шенгенских виз в Испанию сократились до 2–2,5 недели — Абасов вчера в 15:51
Шенген начали выдавать быстрее, но попасть на подачу стало сложнее: что изменится для россиян в 2026 году

Сокращение сроков рассмотрения шенгенских виз для россиян становится актуальной темой. Узнайте, каковы реальные шансы на получение визы и какие преграды встали на пути к поездкам в Европу.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Китае нашли яйца динозавров, заполненные кристаллами — Diseases of Aquatic Organisms
СЗФО
Открытие станции метро Кудрово запланировали на 2029 год — Дрозденко
Авто и мото
BMW X5 стал лидером кредитных заявок на премиум авто 5–8 млн — Авито Авто
Авто и мото
Спрос на неисправные двигатели вырос на фоне дефицита запчастей — автоэксперт Ладушкин
Красота и здоровье
Опасных мутаций коронавируса не выявлено — глава Роспотребнадзора Попова
Происшествия
Меру пресечения учительнице, обвиняемой в домогательствахЮ могут смягчить — База
Красота и здоровье
Врачи предупреждают: Дед Мороз может стать источником вшей — Мухина
Красота и здоровье
Врачи спасли 60-летнего мужчину от потери зрения и жизни после травмы — Life.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet