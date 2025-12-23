Цены на Новый год за рубежом вышли на новый уровень: какой чек ждёт туристов

Новогодние каникулы за границей остаются для россиян дорогим, но востребованным форматом отдыха, особенно на фоне ограниченного числа выходных и высокого спроса на зимние поездки. В среднем стоимость таких путешествий заметно превышает траты на внутренний туризм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Сколько стоит зарубежный отдых на Новый год

По словам главы АТОР, средняя цена новогоднего тура за границу сегодня укладывается в диапазон 150-200 тысяч рублей на человека. В эту сумму входит перелёт и размещение с завтраками.

Речь идёт о поездках продолжительностью 8-10 дней с проживанием в отелях категории четыре звезды. Такой формат, по оценке туроператоров, остаётся наиболее массовым среди тех, кто выбирает зарубежные направления в праздничный период.

Как влияет категория отеля на цену

Размещение в отелях более высокого класса заметно увеличивает итоговый чек. По данным АТОР, при выборе пятизвёздочного отеля стоимость новогоднего тура возрастает в среднем до 250 тысяч рублей на человека за те же 8-10 дней отдыха. Таким образом, уровень сервиса остаётся одним из ключевых факторов ценообразования.

При этом география поездок остаётся широкой: в расчёты включены как массовые направления, так и дальние курорты. Это позволяет говорить о среднем показателе по рынку, а не о ценах на отдельные страны или курорты.

Чем отличается отдых внутри России

Внутри страны структура новогоднего отдыха иная. Как отметила Ломидзе, россияне редко бронируют путешествия по России на всю неделю, за исключением горнолыжных туров. Чаще всего каникулы делят на несколько коротких поездок: 3-4 дня в начале праздников и ещё 3-4 дня ближе к Рождеству или после него.

"Наши туристы любят отдыхать и от отдыха тоже", — отметила исполнительный директор АТОР.

По её словам, средняя стоимость четырёхдневного отдыха на новогодние каникулы внутри страны составляет 80-100 тысяч рублей на человека, без учёта дороги. В эту сумму входит размещение с новогодним ужином, минимальной развлекательной программой и завтраками.