Вьетнам, Хюэ, Имперский город Хюэ, Меридианские ворота
Вьетнам, Хюэ, Имперский город Хюэ, Меридианские ворота
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:50

Новый год за границей: какие курорты стали фаворитами россиян в 2025 году

Слетать.ру: Вьетнам обогнал Турцию по зимним продажам туров у россиян

Новый год многие жители России встречают за границей. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на зимние туры в 2025 году растёт, а продажи путёвок уже вышли на высокий уровень. Туроператоры отмечают, что "новогодний чёс" стартовал активно, и у путешественников есть чёткие фавориты.

Лидеры продаж: Таиланд, Египет и ОАЭ

Традиционно в рейтинге зимних направлений лидируют Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. При этом Таиланд уверенно удерживает первое место, занимая 41% всех продаж по данным сервиса "Слетать.ру". На втором месте находится Египет с 17%, а Турция получила лишь 4,2% броней.

Любопытно, что Вьетнам в этом сезоне заметно укрепил позиции. Его доля в продажах достигла 9,2% — больше, чем у Турции. Рост интереса к этой стране эксперты объясняют как ценовой доступностью, так и разнообразием предложений для туристов.

Почему статистика не всегда отражает реальную картину

Важно учитывать, что данные агрегаторов фиксируют лишь продажи пакетных туров. Турция и Шри-Ланка традиционно популярны у самостоятельных путешественников, которые бронируют жильё и перелёты без участия операторов. К примеру, многие туристы из России арендуют дома на Шри-Ланке из года в год и в статистику туроператоров не попадают.

Кроме того, серьёзные изменения могут внести и "горящие туры". По мере приближения праздников Египет часто выходит в лидеры за счёт поздних предложений по сниженным ценам, когда операторы формируют специальные пакеты "на завтра".

Средний чек: сколько стоит Новый год за границей

Экономика поездок в этом сезоне также интересна. Средняя стоимость новогоднего тура в Таиланд выросла на 17% и составила 257,9 тыс. рублей. Египет, напротив, подешевел на 13% — туры туда обойдутся в среднем в 206,6 тыс. рублей.

Особенно любопытно, что отдых в ОАЭ в данный момент дешевле Египта: средний чек составляет 204,9 тыс. рублей. Самым бюджетным вариантом из популярных направлений оказался Вьетнам — туда можно улететь за 155,8 тыс. рублей в среднем.

Ещё в начале года РСТ прогнозировал рост интереса к этой стране, и нынешние данные подтверждают: предсказания оправдываются.

Личный опыт и тенденции

Автор канала на Дзен "РЯБИНИН | ФОТОПУТЕШЕСТВИЯ" называет Вьетнам своим фаворитом среди зимних направлений, отмечая, что ещё несколько лет назад страна произвела на него большое впечатление. Он признаётся, что традиционно встречал Новый год в европейских столицах, но отдых на курортах пока не был его привычкой.

"Тем не менее, ловлю себя на мысли, что с удовольствием бы отправился в Юго-Восточную Азию встретить Новый Год, например в Бангкок", — говорится в тексте.

По его словам, учитывая растущий интерес россиян к странам региона и доступность предложений, поездка в ЮВА становится оправданным выбором для тех, кто располагает несколькими сотнями тысяч рублей и заграничным паспортом.

