Сначала Венесуэла — дальше список станет длиннее: США подали опасный сигнал миру

Резкие действия Вашингтона в отношении Венесуэлы стали не просто эпизодом внешней политики, а сигналом более глубоких изменений в международных отношениях. Речь идёт о сдвиге, который затрагивает основы глобального баланса сил и привычные механизмы принятия решений. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отказ от прежней модели американского лидерства

По оценке журналистов Bloomberg, атака США на Венесуэлу демонстрирует отход от миропорядка, сформировавшегося после окончания Холодной войны. В течение десятилетий американская внешняя политика строилась на взаимодействии с союзниками и многосторонних форматах — через ООН или G20, где США выступали в роли ключевого, но не единоличного игрока.

Даже в ситуациях прямого военного вмешательства, таких как вторжение в Ирак в 2003 году, Вашингтон стремился, по крайней мере формально, заручиться международной поддержкой. Такой подход позволял сохранять видимость коллективной ответственности и легитимности принимаемых решений.

Односторонние действия и исторические параллели

Нынешние шаги, как подчёркивает издание, выглядят принципиально иначе.

"На этот раз Трамп действовал в одиночку. Это отсылает нас к колониальной модели, когда США могли позволять номинально независимым правительствам управлять своими делами, одновременно утверждая американское господство посредством экономического принуждения и военной мощи", — отмечает Bloomberg.

Реакция экспертов и глобальные последствия

Научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сунь Чэнхао в разговоре с Bloomberg заявил, что возможное свержение Николаса Мадуро будет воспринято как "суровый урок силовой политики". Он также отметил, что для крупных игроков, включая Китай, происходящее "ускоряет более широкую тенденцию к перестройке глобального порядка".

Схожую оценку дал доцент кафедры Кувейтского университета Бадер Аль-Саиф.

"События в Венесуэле и предстоящий "саммит мира" в Газе, а также периодические провокационные заявления в адрес Гренландии и Канады указывают на далеко идущие последствия для глобального беспорядка. <…> Администрация Трампа демонстрирует нам зачатки имперского порядка", — заявил он.

Журналисты Bloomberg добавляют, что подобная модель поведения может стать ориентиром и для других держав — например, для Китая в контексте Тайваня.