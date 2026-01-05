Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Венесуэлы
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:42

Сначала Венесуэла — дальше список станет длиннее: США подали опасный сигнал миру

Действия США в Венесуэле указывают на формирование нового мирового порядка — Bloomberg

Резкие действия Вашингтона в отношении Венесуэлы стали не просто эпизодом внешней политики, а сигналом более глубоких изменений в международных отношениях. Речь идёт о сдвиге, который затрагивает основы глобального баланса сил и привычные механизмы принятия решений. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отказ от прежней модели американского лидерства

По оценке журналистов Bloomberg, атака США на Венесуэлу демонстрирует отход от миропорядка, сформировавшегося после окончания Холодной войны. В течение десятилетий американская внешняя политика строилась на взаимодействии с союзниками и многосторонних форматах — через ООН или G20, где США выступали в роли ключевого, но не единоличного игрока.

Даже в ситуациях прямого военного вмешательства, таких как вторжение в Ирак в 2003 году, Вашингтон стремился, по крайней мере формально, заручиться международной поддержкой. Такой подход позволял сохранять видимость коллективной ответственности и легитимности принимаемых решений.

Односторонние действия и исторические параллели

Нынешние шаги, как подчёркивает издание, выглядят принципиально иначе.

"На этот раз Трамп действовал в одиночку. Это отсылает нас к колониальной модели, когда США могли позволять номинально независимым правительствам управлять своими делами, одновременно утверждая американское господство посредством экономического принуждения и военной мощи", — отмечает Bloomberg.

Реакция экспертов и глобальные последствия

Научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сунь Чэнхао в разговоре с Bloomberg заявил, что возможное свержение Николаса Мадуро будет воспринято как "суровый урок силовой политики". Он также отметил, что для крупных игроков, включая Китай, происходящее "ускоряет более широкую тенденцию к перестройке глобального порядка".

Схожую оценку дал доцент кафедры Кувейтского университета Бадер Аль-Саиф.

"События в Венесуэле и предстоящий "саммит мира" в Газе, а также периодические провокационные заявления в адрес Гренландии и Канады указывают на далеко идущие последствия для глобального беспорядка. <…> Администрация Трампа демонстрирует нам зачатки имперского порядка", — заявил он.

Журналисты Bloomberg добавляют, что подобная модель поведения может стать ориентиром и для других держав — например, для Китая в контексте Тайваня.

Читайте также

Власти Венесуэлы требуют доказательств жизни Мадуро — The New York Times вчера в 14:50
Ультиматум сорвался — началась сила: Венесуэла и США перешли опасную черту

Отказ Мадуро принять ультиматум США привёл к силовому сценарию, жертвам и противоречивым заявлениям о судьбе президента Венесуэлы.

Читать полностью » Остановка экспорта Венесуэлы подталкивает цены на нефть вверх — политолог Мирзаян вчера в 14:45
Нефть застряла между ростом и обвалом: действия США вокруг Венесуэлы раскачали рынок

Действия США вокруг Венесуэлы создают для нефтяного рынка два противоположных сценария — от роста цен до резкого падения.

Читать полностью » Турция заключает газовое соглашение с Азербайджаном на 15 лет — министр Байрактар вчера в 14:36
33 миллиарда кубометров тишины: Турция заранее обезопасила себя от газовых кризисов

Турция и Азербайджан договорились о многолетних поставках каспийского газа, усиливая энергетическое партнёрство и делая ставку на действующую инфраструктуру.

Читать полностью » Блохин связал Венесуэлу с сокращением вовлечённости США в Европе — Лента.ру вчера в 13:55
Ресурсы не бесконечны — и это уже видно: США могут сократить участие в Европе после венесуэльской операции

На фоне операции США в Венесуэле эксперт объяснил, почему Трамп может снизить вовлечённость в Европе и попытаться "выйти" из Украины.

Читать полностью » В Каракасе возник дефицит продуктов и медикаментов — Shot вчера в 13:45
Мясо исчезло первым, дальше пошли сахар и мука: Каракас сталкивается с дефицитом и паникой в магазинах

Каракас столкнулся с очередями за продуктами и бензином: магазины закрываются, доставка не работает, а часть районов остаётся без света и связи.

Читать полностью » Автомобиль взорвался в Оболонском районе Киева — ТАСС вчера в 13:31
Причины пока молчат, службы уже на месте — взрыв автомобиля в Киеве привёл к пострадавшим

В Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие. На место направили взрывотехников, кинологов и спасателей — подробностей пока нет.

Читать полностью » Захват Мадуро увеличивает неопределённость и риск насильственной конфронтации — Ван Цзинь вчера в 13:18
Захват лидера и удары по Каракасу ставят США в ловушку: уходить нельзя, оставаться опасно

Захват Мадуро может запустить хаос в Венесуэле и создать проблемы самим США. Китайский эксперт объяснил, почему последствия выйдут далеко за пределы Каракаса.

Читать полностью » США провели кибератаку на энергосистему Каракаса — The New York Times вчера в 13:18
Свет выключили раньше, чем загудели двигатели — кибератака на энергосистему могла открыть путь для ударов

NYT сообщает о кибератаке на энергосистему Каракаса: отключение света, по версии источника, стало прикрытием для масштабной операции США.

Читать полностью »

