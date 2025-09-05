Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мария Захарова
Мария Захарова
© mid.ru by Пресс-служба МИД России is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:39

МИД: Россия строит новую реальность, пока Запад почивает на лаврах

Захарова назвала БРИКС и ШОС альтернативой западному миропорядку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью на площадке "ФедералПресс" в рамках Восточного экономического форума заявила, что Россия активно участвует в формировании новой архитектуры мира. По её словам, ключевыми принципами этого процесса являются равноправие и взаимное уважение, а важную роль играют международные объединения вроде БРИКС и ШОС.

"У нас хватило прозорливости создать такие объединения, как ШОС и БРИКС. Это не просто альянсы — это альтернативная модель международных отношений, где никто никому не указывает, а партнёры слушают и слышат друг друга", — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, многополярность уже стала объективной реальностью, хотя страны Запада продолжают сопротивляться её признанию. Она отметила, что государства Азии, Африки и Латинской Америки развиваются быстрыми темпами и всё чаще отказываются от диктата бывших колониальных держав.

Запад, по её словам, проиграл стратегически, так как не сумел вовремя отказаться от колониального мышления. В то время как Европа "почивала на лаврах", многие страны Азии сумели построить свои экономики практически с нуля и сегодня опережают бывших мировых лидеров.

"Они были убеждены, что всегда будут на голову выше — просто в силу факта своего существования. Но время изменилось, и теперь даже саммит ШОС они называют угрозой своему порядку. Это говорит об их страхе", — добавила Захарова.

Три интересных факта

  1. Первое расширение БРИКС произошло в 2010 году, когда к союзу присоединилась Южно-Африканская Республика.
  2. ШОС начиналась в 1996 году как "Шанхайская пятёрка" для урегулирования пограничных вопросов между Китаем, Россией и странами Центральной Азии.
  3. Сегодня в БРИКС и ШОС входят страны, на долю которых приходится более 40 % населения Земли и значительная часть мирового ВВП.

Читайте также

Новый музей во Владивостоке: Путин оценил вклад 155-й бригады в историю сегодня в 6:39

Музей боевой славы 155-й бригады: Путин раскрыл главный секрет героев

Путин посетил музей боевой славы во Владивостоке, посвященный героям 155-й бригады морской пехоты. Президент подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах.

Читать полностью » 65 тысяч аварий за год: как российская система спасения транспорта осваивает новые сферы вчера в 16:32

Как ЭРА-ГЛОНАСС изменит будущее транспорта: секретное оружие России уже тестируют в 16 регионах

Россия расширяет сферу действия системы ЭРА-ГЛОНАСС: интеграция с беспилотным транспортом, 500 тыс. км тестовых пробегов и обязательные трекеры для дронов с 2026 года. Как новая платформа изменит контроль за воздушным и водным пространством?

Читать полностью » Росатом начал подготовку к строительству Приморской АЭС мощностью 2000 МВт вчера в 14:32

Гигантский энергетический скачок: что скрывают планы Росатома на Дальнем Востоке

Росатом приступил к подготовке строительства Приморской АЭС — двух энергоблоков суммарной мощностью 2000 МВт. Проект укрепит энергоснабжение Дальнего Востока, снизит зависимость от угля и газа, а первые реакторы запустят к 2033–2035 гг.

Читать полностью » 45 мер поддержки для участников СВО: новые льготы в Хабаровском крае вчера в 12:32

45 видов помощи, которые заставят пересмотреть взгляд на социальную политику — как регион поддержал героев СВО

Хабаровский край внедряет масштабные социальные программы: выплаты семьям участников СВО, поддержка многодетных и проект Активное долголетие для пенсионеров. Подробности от губернатора Демешина.

Читать полностью » Новый курорт на 600 туристов в сутки: в Приморье начали строительство семейного комплекса вчера в 9:32

Власти Приморья решили судьбу заброшенной зоны — проект, который изменит туризм на Дальнем Востоке

В Приморье началось строительство туристического комплекса Солнечный на 600 гостей в сутки с отелями, амфитеатром и спортивными объектами. Проект получил 6,9 млрд рублей финансирования и станет новым центром притяжения на Дальнем Востоке.

Читать полностью » ВЭФ-2023: глава России и премьер Лаоса обсудят инвестиции в топливно-энергетический комплекс вчера в 7:32

300 соглашений за один день: почему в эти часы Владивосток становится центром мировой экономики

Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В программе: открытие филиала центра «Россия», совещание по развитию энергетики ДВ и встреча с премьер-министром Лаоса. ВЭФ собрал инвесторов для подписания соглашений на 3.8 трлн рублей.

Читать полностью » В Благовещенске мужчину оштрафовали за обман с туром в Таиланд 03.09.2025 в 13:49

Чужие деньги — на личные нужды: аферист лишил семью Таиланда

Житель Благовещенска обещал знакомой тур в Таиланд по «выгодной цене», но вместо отдыха присвоил её 557 тыс. руб. Суд признал его виновным в мошенничестве.

Читать полностью » ФАС проверит цены на бензин на Дальнем Востоке после поручения вице-премьера Новака 01.09.2025 в 17:39

Ценовой разрыв на краю России: почему дальневосточные АЗС попали под прицел ФАС

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе провести детальный анализ значительного ценового разрыва на рынке нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение было дано по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, состоявшегося 25 августа.

Читать полностью »

В Турции чай пьют ежедневно, а кофе подают по особым случаям
Врачи предупредили: дешёвый корм с субпродуктами снижает питательную ценность рациона собак
Renault Symbioz вошёл в топ-10 самых продаваемых автомобилей Франции
KAYO стала самым популярным брендом мотоциклов в России в сезоне 2025 года — Авито Авто
Биолог Абдуллаева: алюминиевая посуда выделяет токсины при хранении пищи
Профессор Бабак: кашель курильщика в 75% случаев связан с ХОБЛ
Калорийность горячей йоги и обычной йоги сравнили учёные
Творожный домик из печенья и творога готовится без выпечки и получается воздушным
