Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью на площадке "ФедералПресс" в рамках Восточного экономического форума заявила, что Россия активно участвует в формировании новой архитектуры мира. По её словам, ключевыми принципами этого процесса являются равноправие и взаимное уважение, а важную роль играют международные объединения вроде БРИКС и ШОС.

"У нас хватило прозорливости создать такие объединения, как ШОС и БРИКС. Это не просто альянсы — это альтернативная модель международных отношений, где никто никому не указывает, а партнёры слушают и слышат друг друга", — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, многополярность уже стала объективной реальностью, хотя страны Запада продолжают сопротивляться её признанию. Она отметила, что государства Азии, Африки и Латинской Америки развиваются быстрыми темпами и всё чаще отказываются от диктата бывших колониальных держав.

Запад, по её словам, проиграл стратегически, так как не сумел вовремя отказаться от колониального мышления. В то время как Европа "почивала на лаврах", многие страны Азии сумели построить свои экономики практически с нуля и сегодня опережают бывших мировых лидеров.

"Они были убеждены, что всегда будут на голову выше — просто в силу факта своего существования. Но время изменилось, и теперь даже саммит ШОС они называют угрозой своему порядку. Это говорит об их страхе", — добавила Захарова.

Три интересных факта