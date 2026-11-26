Министерство транспорта готовит инфраструктуру, где каждый штраф за превышение габаритов или массы станет не автоматической реакцией камеры, а подтверждённым диагностическим результатом. Как сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в Госдуме, сейчас создаётся федеральная автоматизированная система весогабаритного контроля (ВГК), которая пересмотрит подход к обработке нарушений при перевозке грузов, сообщает ТАСС.

Ключевым элементом этой реформы станет логика "сначала проверка, потом наказание". Штрафы за нарушение весогабаритных параметров будут направляться перевозчикам только после того, как будет завершена диагностика и подтверждено само нарушение. Одновременно система получит функцию учёта вида перевозимого груза, что позволит учитывать специфические требования к определённым категориям товаров. Для самих участников процесса появится возможность в режиме онлайн знакомиться с результатами измерений через личный кабинет.

Техническая часть системы усложняется добавлением интеллектуального распознавания сокрытых государственных регистрационных знаков автомобилей. Это прямой ответ на практику, когда перевозчики пытаются обмануть автоматику, скрывая номера, чтобы избежать фиксации факта проезда через контрольный пункт.

Геометрия контроля и его расширение

Инфраструктура, на которую опирается система, уже существует в заметном масштабе. По словам Ядрова, власти стремятся сохранить автодороги от преждевременного износа, который неизбежно вызывается сверхнормативными нагрузками. Для круглосуточной проверки без участия инспектора на местах установлено 616 единиц оборудования.

Распределение этих точек показывает географию основных проблем: 540 пунктов контроля находятся на региональных дорогах, тогда как на федеральных трассах сосредоточено лишь 76. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 732 единиц. Такой рост числа контрольных точек означает, что вероятность зафиксировать нарушение в любом из регионов существенно возрастёт, а система станет менее зависимой от "слепых зон" в сети дорог.

Платные дороги и исключения

Помимо контроля веса, вводится обязательное информирование о проезде по платным дорогам и наличии задолженности за такой проезд. Опция погашения долга через портал "Госуслуги" делает процесс закрытия финансовых обязательств прозрачным и доступным для любого водителя или логистической компании.

Важным контекстом для понимания текущих правил служит временное послабление: правительство приостановило до конца 2026 года весогабаритный контроль для автоцистерн, перевозящих бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Это исключение подчёркивает, что система готова учитывать специфику опасного и крупнотоннажного топлива, но в остальном курс направлен на ужесточение мониторинга и повышение качества фиксации нарушений.