Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:37

Чем обернётся 19-й пакет санкций: поездки в Европу становятся всё сложнее

Эксперт РСТ Абасов: россиян ждут новые ограничения при получении шенгенских виз

Евросоюз готовится ввести новые ограничения для россиян, планирующих поездки в страны Шенгенской зоны. Поводом стали активные туристические поездки граждан РФ в Европу летом 2024 года, особенно в Грецию, Италию и Францию. Теперь Европейская комиссия обсуждает очередной, 19-й пакет санкций, в котором предусмотрено ужесточение условий выдачи туристических виз.

Что именно изменится

Речь идёт не о полном закрытии границ, а о дополнительных барьерах. По словам экспертов, вероятны:

  • сокращение квот на визы;
  • увеличение сроков рассмотрения заявлений;
  • привязка визы к конкретной стране, а не ко всей Шенгенской зоне.

"Экономический контекст играет ключевую роль. Страны вроде Испании, Греции или Кипра, где российские туристы традиционно составляют значительную долю гостей, вряд ли готовы добровольно лишиться доходов", — пояснил эксперт РСТ, гендиректор VCP Михаил Абасов.

По его словам, в 2024 году россияне заняли второе место среди всех туристов, посетивших Грецию. В Испании расходы путешественников из РФ превысили 1,5 миллиарда евро.

Влияние на туристический рынок

Такие цифры показывают, что полное перекрытие туристического потока маловероятно. Южные страны Европы заинтересованы в том, чтобы сохранить российских гостей, ведь их вклад в экономику ощутим. При этом правительства отдельных государств могут пойти на компромисс: с одной стороны, поддержать общую линию Брюсселя, а с другой — смягчить правила для получения виз.

Эксперты отмечают, что новые меры, скорее всего, ударят по тем, кто оформляет документы через популярные визовые центры в крупных городах России. Задержки в сроках рассмотрения заявок и снижение числа выданных виз сделают поездки менее предсказуемыми.

Какую страну выбрать для подачи документов

Несмотря на грядущие ограничения, существуют государства, которые демонстрируют большую лояльность к туристам из России. В их числе:

  1. Словакия

  2. Венгрия

  3. Греция

Здесь вероятность одобрения выше, чем в странах Северной Европы, где политический курс жёстче.

Примеры других ограничений

Подобные меры уже применялись в других странах. Например, США ещё раньше усложнили процесс выдачи виз россиянам: теперь подать документы можно только через посольства в Астане или Варшаве.

Такой опыт показывает, что тенденция к ограничению свободы передвижения для граждан РФ постепенно расширяется. При этом общий запрет на поездки вряд ли будет введён, так как это неизбежно ударит по экономическим интересам принимающих стран.

Европейская комиссия намерена ограничить поток российских туристов, но не полностью его перекрыть. Для путешественников это означает рост бюрократических сложностей, а также необходимость внимательнее выбирать страну для подачи документов.

