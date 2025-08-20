10 дней на борту: что ждёт туристов на новом маршруте из Приморья в Камчатку и Сахалин

В Дальневосточном регионе планируют запустить новый туристический маршрут: с 2026 года начнутся регулярные круизы, соединяющие Приморский край, Камчатку и Сахалин.

Идею обсудили губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор компании Miray Cruises Игорь Глухов. По их словам, проект позволит не только развивать внутренний туризм, но и укрепить связи регионов.

В Министерстве экономического развития отметили, что порты Владивостока и Петропавловска-Камчатского уже готовы принимать круизные лайнеры. На Сахалине в Корсакове в настоящее время проводится модернизация причала, чтобы обеспечить приём крупных судов.

Билеты на новый маршрут планируется реализовывать через сайт Сахалинского пассажирского флота. Продолжительность первого круиза составит десять дней. В дальнейшем рассматривается возможность расширения маршрута за пределы России — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.