Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
круиз
круиз
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:57

10 дней на борту: что ждёт туристов на новом маршруте из Приморья в Камчатку и Сахалин

В 2026 году начнут курсировать круизы между Приморьем, Камчаткой и Сахалином

В Дальневосточном регионе планируют запустить новый туристический маршрут: с 2026 года начнутся регулярные круизы, соединяющие Приморский край, Камчатку и Сахалин.

Идею обсудили губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор компании Miray Cruises Игорь Глухов. По их словам, проект позволит не только развивать внутренний туризм, но и укрепить связи регионов.

В Министерстве экономического развития отметили, что порты Владивостока и Петропавловска-Камчатского уже готовы принимать круизные лайнеры. На Сахалине в Корсакове в настоящее время проводится модернизация причала, чтобы обеспечить приём крупных судов.

Билеты на новый маршрут планируется реализовывать через сайт Сахалинского пассажирского флота. Продолжительность первого круиза составит десять дней. В дальнейшем рассматривается возможность расширения маршрута за пределы России — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений сегодня в 7:15

Slow travel: как медленные путешествия меняют восприятие отдыха

Медленные путешествия дают глубину: вы исследуете место без спешки, замечаете детали и возвращаетесь отдохнувшими.

Читать полностью » Как путешествия влияют на память и восприятие времени сегодня в 6:13

Психология восприятия: почему один день в поездке запоминается ярче недели дома

В поездках время будто течёт иначе: день кажется длиннее, а воспоминания остаются ярче. Разбираемся, как это связано с психологией.

Читать полностью » Психология путешествий: почему важнее глубина, а не количество достопримечательностей сегодня в 5:11

Личный опыт: секрет насыщенных путешествий, о котором молчат гиды

В погоне за количеством точек в маршруте мы часто теряем эмоции. Гораздо ценнее остановиться, задержаться и почувствовать атмосферу города.

Читать полностью » Офлайн-карты в поездках: как не заблудиться в незнакомом городе без интернета сегодня в 4:09

Больше не заблужусь: почему офлайн-карты стали моим главным travel-лайфхаком

Интернет в дороге часто подводит. Рассказываю, как офлайн-карты спасали меня в разных ситуациях — от поиска кафе до ночного маршрута домой.

Читать полностью » Город за один день: система якорей для путешествий по городу сегодня в 3:03

Система якорей: как я перестал бегать по городу и стал успевать больше

Бегать по 15 достопримечательностям за день бессмысленно. Я использую систему «якорей» — три главные точки, остальное идёт бонусом.

Читать полностью » Олег Кожемяко поддержал запуск круиза Владивосток – Камчатка – Сахалин сегодня в 2:26

Летом 2026 года откроется круиз, после которого море покажется другим

Новый морской круиз соединит Владивосток и Камчатку, подарив путешественникам редкий шанс увидеть Курильские острова и Сахалин с борта лайнера.

Читать полностью » Кофейни Дубая на Джумейра-Бич-Роуд и Al Wasl Road: где попробовать флэт-уайт и матча сегодня в 1:20

Этот напиток в кофейне Дубая называют символом стиля — попробовавшие соглашаются

В Дубае кофе давно вышел за пределы привычного латте: от шафранового до фисташкового. Рассказываем, где найти самые яркие кофейни города.

Читать полностью » Администрация Панамского канала вложит $8,5 млрд в модернизацию инфраструктуры до 2030 года сегодня в 0:26

Перу строит мегапорт Чанкай — судоходные компании в восторге, а Панама напряглась

Панамский канал запускает международный тендер на строительство новых портов и готовит многомиллиардные проекты, чтобы сохранить позиции лидера в мировой логистике.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ
Дом

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные
Красота и здоровье

Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут
Спорт и фитнес

Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая
Питомцы

Как игры помогают собакам избежать стресса: советы от кинологов
Авто и мото

Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series
Авто и мото

Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru