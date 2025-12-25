Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фонендоскоп и медицинская карта на столе
Опубликована сегодня в 11:14

Роспотребнадзор ускорил борьбу с туберкулёзом: ответ по анализу теперь приходит за полчаса

ЦНИИ эпидемиологии разработал экспресс тест для диагностики туберкулёза — Роспотребнадзор

Быстрый результат при подозрении на туберкулёз часто становится решающим фактором, когда счёт идёт на часы. Об этом сообщает издание INTERFAX. RU со ссылкой на Роспотребнадзор: в России создан новый диагностический тест, который позволяет получить ответ всего за полчаса. Разработку представили специалисты Центрального НИИ эпидемиологии ведомства.

Новый тест: что изменилось

По информации Роспотребнадзора, разработанный метод предназначен для диагностики туберкулёза и рассчитан на оперативное получение результата. В ведомстве подчёркивают, что время ожидания анализа сокращено до 30 минут, что заметно ускоряет процесс подтверждения диагноза.

"Преимущества нового теста: высокая чувствительность и специфичность, сопоставимые с ПЦР-диагностикой, результат анализа за 30 минут, что существенно ускоряет процесс диагностики, возможность выявления возбудителей в мокроте при их малой концентрации", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Почему скорость и точность критичны

Туберкулёз относится к инфекционным заболеваниям и чаще всего поражает лёгкие. Возбудителем болезни выступают микобактерии, а течение заболевания может потребовать своевременного выявления. В Роспотребнадзоре отмечают, что ранняя диагностика остаётся ключевым условием для снижения заболеваемости.

Ведомство также обращает внимание, что своевременно начатое лечение помогает предотвращать распространение инфекции. Новый тест, согласно заявлению разработчиков, способен выявлять микобактерии в мокроте даже при их малой концентрации.

Встраивание в общую стратегию борьбы с туберкулёзом

Также в России создаются три новые вакцины против туберкулёза.

