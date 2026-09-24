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Работник ставит штамп на картонную коробку на складе
Работник ставит штамп на картонную коробку на складе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:37

Китайский шопинг по старым ценам заканчивается: почему маркетплейсы окажутся в выигрыше

Цены на товары внутри российских маркетплейсов останутся стабильными, однако прямые заказы из Китая существенно подорожают, пояснил предприниматель, маркетолог Никита Шатохин. В комментарии NewsInfo эксперт прокомментировал последствия новых налоговых инициатив, направленных на выравнивание условий работы для отечественных и зарубежных продавцов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести НДС в размере 22% для иностранных товаров, приобретаемых гражданами в онлайн-магазинах. Предполагается, что электронные торговые площадки возьмут на себя роль налоговых агентов по уплате этого сбора. Кроме того, ведомство выступило с инициативой установить фиксированный таможенный сбор в размере ста рублей для зарубежных посылок, стоимость которых не превышает двести евро.

Шатохин отметил, что нововведения призваны устранить текущий дисбаланс, при котором иностранные поставщики находятся в более выгодном положении. Российские компании вынуждены закладывать в стоимость продукции расходы на сложную логистику и прохождение таможенных процедур. Параллельно с этим контроль соответствия товаров установленным нормам требует дополнительных административных ресурсов.

"Основная цель инициативы, самая крупная, лишить китайских продавцов преимуществ прямой торговли с россиянами", — рассказал Шатохин.

Эксперт пояснил, что профессиональные участники рынка работают по официальным схемам, которые включают обязательную оплату НДС и затраты на растаможку. В то же время физические лица, покупая товары напрямую у зарубежных продавцов, до последнего момента пользовались упрощенными правилами без налоговой нагрузки. Из-за этого конкуренция с китайскими продавцами становилась для внутреннего бизнеса затруднительной.

"Когда продавец заказывает товар чтобы продавать его на маркетплейсе, у него достаточно сложная процедура доставки, логистики, растаможки. Это все стоит больших денег, это достаточно сложно. Плюс он платит НДС на товары. А когда физлицо заказывает напрямую товар из Китая, все процессы намного более простые, никакого НДС нет", — подчеркнул специалист.

Разница в итоговой стоимости товаров между внутренним рынком и трансграничными отправлениями постепенно сокращается. Сейчас онлайн-продажи зарубежных брендов остаются востребованными, однако введение налогов сделает покупки на локальных площадках более привлекательными по соотношению цены и скорости доставки.

Отраслевые эксперты также напоминают, что общее подорожание из-за роста налогов в долгосрочной перспективе может заставить покупателей пересмотреть свои привычки. При этом изменение покупательского спроса вынуждает ритейл адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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