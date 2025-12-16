Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Москвич М90
Москвич М90
© moskvich-m.ru by Unknown author is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:18

Передний и полный привод: что известно о новых кроссоверах "Москвича"

"Москвич" начал выпуск кроссоверов M70 и M90 — АВТОСТАТ

Российский автопром расширяет модельный ряд за счёт новых кроссоверов, ориентированных на разные сегменты рынка. Об этом сообщает АВТОСТАТ, ссылаясь на данные бренда и профильных ресурсов.

Новая линейка и запуск производства

Бренд "Москвич" официально объявил о запуске новой продуктовой линейки с индексом М. В рамках этого направления на автозаводе началось серийное производство двух моделей — кроссоверов M70 и M90. Они относятся к сегментам C-SUV и D-SUV и позиционируются как ключевые новинки марки.

Для новой линейки разработана собственная визуальная идентификация. Модели получили отдельную эмблему, выполненную в виде зубца кремлёвской стены. Под новую серию также создан отдельный сайт, где аккумулируется информация о моделях и развитии линейки.

Техническая концепция моделей

Как уточняется в сообщениях телеграм-канала марки "Москвич", кроссовер M70 представляет собой переднеприводную модель. Он будет оснащаться турбированными двигателями объёмом 1,5 или 2 литра. Оба варианта силовых агрегатов работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель M90 заявлена как флагман линейки. Это семиместный кроссовер с полным приводом, рассчитанный на более крупный сегмент. Для него предусмотрен 2-литровый турбодвигатель, также сочетающийся с 9-ступенчатым "автоматом", что подчёркивает ориентир на комфорт и универсальность.

Подготовка к рынку и дальнейшие планы

Обе модели построены на новой платформе. Сообщается, что автомобили уже прошли сертификацию и необходимые испытания для эксплуатации на российском рынке.

