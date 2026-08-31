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Волга, Москвич, Жигули
Волга, Москвич, Жигули
© NewsInfo by Ирина Сереброва
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:35

Новый ГОСТ для старых автомобилей наделал много шума: владельцам ретромашин готовят особые правила

Росстандарт готовит новый национальный стандарт для транспортных средств старше тридцати лет, однако обязательное исполнение его требований остается под вопросом, заявил NewsInfo эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Специалист прокомментировал сообщение о введении национального стандарта на старые автомобили.

Ранее сообщалось, что Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который вступит в силу до 2030 года и определит жесткий порядок оценки состояния старых машин. По предварительным данным, большинство советских автомобилей марок "Жигули" и УАЗ могут не пройти диагностику, что приведет к запрету их эксплуатации на дорогах общего пользования.

Попов подчеркнул, что согласно 162-му Федеральному закону "О стандартизации", применение ГОСТов в России носит добровольный характер. Исключение составляют лишь сферы ядерной энергетики и обеспечения безопасности дорожного движения, где перечень обязательных стандартов четко определен соответствующим постановлением Правительства.

"Главный принцип стандартизации в Российской Федерации — добровольность применения. Если производитель не желает соответствовать ГОСТу, он может этого не делать", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, инициатива по созданию нового документа для возрастных машин выглядит избыточной, так как все ключевые требования уже прописаны на наднациональном уровне. Контроль технического состояния транспорта тесно связан с финансовой дисциплиной водителей, включая подорожание страховки в случае выявления критических дефектов.

"Зачем правительство это делает, я не могу сказать, потому что есть технический регламент Таможенного союза, где требования к безопасности колесных транспортных средств приведены, в том числе в отношении автомобилей, которые считаются ретро-автомобилями. Это как раз автомобили старше тридцати лет. Допускаю мысль, что государственный стандарт будет повторять требования этого техрегламента", — отметил Попов.

Эксперт также опроверг слухи о массовых запретах на выезд старых машин на дороги из-за нового ГОСТа. Он напомнил, что при совершении сделок купли-продажи владельцы классики, такой как советский внедорожник или ранние модели ВАЗ, обязаны проходить техосмотр. Для поддержания исправности систем важно своевременно проводить обслуживание автомобиля, не допуская износа узлов.

При этом инспекторы руководствуются разделом техрегламента о транспортных средствах старше тридцати лет, а не новыми стандартами Росстандарта. Владельцам также стоит учитывать, что любая легализация переделок авто требует отдельного документального подтверждения. В то же время специалисты отрасли отмечают, что текущая стоимость техосмотра 2024 года не всегда покрывает затраты станций на сложную диагностику редких экземпляров техники.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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