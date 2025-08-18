Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
древний гриб убийца
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:39

Сихотэ-Алинский заповедник раскрыл тайну: новый гриб Crepidotus меняет представления о природе Дальнего Востока

Микологи из Ботанического института им. В. Л. Комарова ран (Санкт-Петербург) совершили важное открытие, обнаружив ранее неизвестный вид грибов на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. Кроме того, они впервые в России нашли редкий индийский вид, что расширяет представление о разнообразии грибного мира.

Оба вида грибов относятся к роду Крепитод (Crepidotus) и произрастают на упавших стволах деревьев. Их обнаружили во время экспедиции 2024 года, проводя исследования на прогнившей и покрытой мхом древесине. Собранные образцы были доставлены в лабораторию для дальнейшего изучения.

Лабораторные исследования: уникальность находок

После тщательного исследования образцов под микроскопом стало ясно, что находки являются уникальными. Это открытие имеет важное значение для науки и расширяет наши знания о биологическом разнообразии Дальнего Востока.

Обнаруженные грибы относятся к плевротоидным агарикомицетам. Отличительной особенностью этих грибов является отсутствие выраженной ножки. Вместо этого, их полукруглые или вееровидные шляпки крепятся непосредственно к субстрату.

Новый вид грибов получил название Crepidotus sokolovii в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова. Это дань уважения его вкладу в изучение природы Сихотэ-Алинского заповедника.

Характеристики Crepidotus sokolovii: особенности гриба

Crepidotus sokolovii обладает небольшими плодовыми телами красновато-коричневого цвета. Интересной особенностью является то, что этот гриб растет исключительно на стволах тополя Максимовича — характерного дерева дальневосточных лесов.

Ученые обратили внимание на уникальные споры гриба Crepidotus sokolovii: они шаровидные и покрыты множеством микроскопических шипов. Это позволяет идентифицировать этот вид и отличать его от других представителей рода Крепидотус.

Другой вид, обнаруженный в Сихотэ-Алинском заповеднике, — Крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот вид был описан всего семь лет назад и ранее встречался только в Индии и Северной Америке.

Распространение Crepidotus indicus: теплый климат

Обнаружение Crepidotus indicus в России свидетельствует о том, что этот гриб распространен шире, чем считалось ранее. Ученые пришли к выводу, что этот вид предпочитает теплый климат, что может указывать на изменение климатических условий в регионе.

Крепитоды играют важную роль в экосистеме, поскольку разлагают мертвую древесину и обеспечивают круговорот веществ. Они участвуют в разрушении отмерших остатков деревьев, способствуя образованию гумуса и питанию других организмов.

Значение открытия: вклад в микологию

Открытие новых видов грибов имеет важное значение для микологии — науки о грибах. Оно расширяет наши знания о разнообразии грибного мира и его роли в экосистемах.

Дальнейшие исследования грибов, обнаруженных в Сихотэ-Алинском заповеднике, позволят узнать больше об их биологии, распространении и экологической роли. Это поможет лучше понять функционирование экосистем Дальнего Востока и принять меры по их сохранению.

Интересные факты о грибах:

Грибы — это отдельное царство живой природы, отличное от растений и животных.
Самый большой гриб в мире — грибница опенка, занимающая площадь более 9 квадратных километров.
Некоторые грибы способны светиться в темноте.
Грибы играют важную роль в производстве антибиотиков.

Обнаружение новых видов грибов на территории Сихотэ-Алинского заповедника является важным научным открытием. Оно подчеркивает необходимость изучения грибного мира и его роли в экосистемах, а также важность сохранения уникальной природы Дальнего Востока.

