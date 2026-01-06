У берегов мегаполиса нашли сокровища: редчайшие кораллы, которых больше нет нигде в Китае

У берегов Гонконга обнаружили два ранее неизвестных вида мягких кораллов — находка расширяет представления о биоразнообразии региона и поднимает вопрос о том, сколько морских организмов остаётся неописанными даже в сравнительно изученных акваториях. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследовательскую группу Гонконгского университета. Учёные работали под руководством профессора Цю Цзяньвэня и обнаружили новые виды в водах у острова Сунган. Открытие стало заметным событием для местной морской биологии: один из видов оказался редким даже по мировым меркам, а второй впервые зафиксировали у побережья Китая.

Исследователи подчёркивают, что мягкие кораллы часто остаются в тени по сравнению с твёрдыми рифообразующими видами, хотя способны заселять более суровые и нестабильные среды. Новые виды были найдены на глубине 15-20 метров. Для подтверждения их уникальности команда использовала метод, сочетающий анализ внешних признаков и генетический анализ, что позволило избежать ошибок при классификации и описании.

Какие виды нашли и чем они уникальны

Одним из новых видов стал Paraminabea inflata. По данным South China Morning Post, он стал третьим подобным кораллом, зарегистрированным на территории Гонконга. При этом род Paraminabea в целом считается крайне редким: в мире известно всего 11 видов подобных кораллов. Таким образом, находка добавила в этот список ещё один вид и одновременно укрепила статус вод Гонконга как территории, где сохраняется морское биоразнообразие, не полностью описанное наукой.

Второй вид получил название Parasphaerasclera dimorpha. Он стал первым представителем своего типа, зарегистрированным у берегов Китая. Это означает, что ранее подобные кораллы в китайских водах не фиксировались, и открытие расширяет географию распространения группы. В совокупности обе находки показывают, что даже рядом с крупным мегаполисом и в хорошо изучаемом регионе могут сохраняться виды, которые до сих пор не попадали в научные каталоги.

Как проводили исследование и где обитают кораллы

Открытие было сделано группой исследователей из университета Гонконга под руководством профессора Цю Цзяньвэня. По данным издания, кораллы обнаружили в водах у острова Сунган. Уточняется, что оба вида обитают на глубине 15-20 метров, то есть в зоне, доступной для регулярных научных погружений и мониторинга, но всё же требующей специализированной работы.

Учёные использовали комбинированный метод, который включает изучение внешнего вида коралла и генетический анализ. Такой подход особенно важен для морских беспозвоночных, у которых внешние признаки могут быть схожими у разных видов. Генетическая проверка позволяет подтвердить, что речь идёт именно о новом виде, а не о вариации уже описанного организма. В результате исследование дало научную основу для регистрации кораллов как новых видов.

Почему мягкие кораллы важны для понимания экосистем

В материале South China Morning Post приводится объяснение учёных, почему внимание к мягким кораллам имеет значение. Твёрдые кораллы образуют коралловые рифы и, как отмечают исследователи, очень чувствительны к окружающей среде. Мягкие кораллы устроены иначе: они чаще встречаются там, где твёрдые кораллы не могут выживать. Такие среды могут быть менее стабильными или иметь условия, которые делают рифообразование невозможным.

Это означает, что мягкие кораллы могут служить индикатором других типов морских экосистем, которые не привязаны к классическим рифам. Их присутствие показывает, что биологическая продуктивность и разнообразие могут поддерживаться и в условиях, непригодных для твёрдых кораллов. Обнаружение новых видов в таких зонах расширяет понимание того, как морские сообщества распределяются по глубинам и условиям, и какие формы жизни устойчивы к изменениям среды.