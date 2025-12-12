Вместо 54 мест — только 36: зачем РЖД сознательно делает плацкарт менее вместительным

Плацкарт, который десятилетиями ассоциировался с плотной посадкой и вечной борьбой за пространство, на глазах превращают в продукт с акцентом на комфорт и приватность. Об этом сообщает пресс-служба ТМХ / РЖД: холдинг представил обновленный формат плацкартных вагонов, где ключевые решения направлены на увеличение личного пространства и снижение поводов для конфликтов между пассажирами. В компании уточнили, что уже в 2027 году такие вагоны планируют вывести на самые популярные направления сети.

Что изменилось в планировке и почему мест стало меньше

Главное отличие в новом формате заметно сразу: классические верхние полки убрали. Из-за этого вместимость вагона сократили с 54 до 36 мест. Одновременно, как заявляют разработчики, пространство для пассажира увеличилось на 40%, то есть ставка сделана на более свободную посадку и удобство в пути.

По задумке проектировщиков, перераспределение пространства должно повлиять и на атмосферу в вагоне. В РЖД/ТМХ считают, что при такой компоновке поездка станет комфортнее, а конфликтов между пассажирами будет меньше. Изменение вместимости выглядит принципиальным шагом: плацкарт перестраивают не косметически, а через пересмотр самой логики размещения.

Интерьер, свет и приватность

Серьезные изменения коснулись и организации хранения вещей. Полки для багажа перенесли над сиденьями, чтобы освободить зоны и сделать внутреннее пространство более упорядоченным. Это решение напрямую связано с новой компоновкой и отказом от традиционных верхних полок, которые раньше выполняли двойную функцию — спального места и поверхности для вещей.

Визуально вагон оформлен в стиле современных отелей: спокойная цветовая гамма, продуманное освещение, более "чистое" окружение. Каждое место, как сообщается, снабжено шторкой для приватности. Такой элемент для плацкарта фактически меняет привычную модель поездки, добавляя пассажирам возможность отделиться от общего пространства хотя бы частично.

Когда и где можно увидеть новый плацкарт

В пресс-службе сообщили, что массовый выход вагонов запланирован на 2027 год, когда они начнут ходить на самых популярных направлениях РЖД. Это указывает на намерение сделать формат не экспериментом "для выставок", а частью регулярной перевозки. При этом сейчас проект уже можно протестировать в поездке.

Новые вагоны, как уточняется, доступны на маршруте Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Отправление происходит по пятницам вечером с Ленинградского вокзала. Таким образом, пассажирам предлагают не только посмотреть на концепцию в публикациях, но и оценить ее в реальной дороге.