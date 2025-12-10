Старт через два года, а полная реализация займет 20 лет: в чем парадокс нового сибирского города

Работы по созданию нового города на юге Сибири могут стартовать уже в 2026 году — темп для таких проектов называют высоким. Об этом сообщает ТАСС. Площадку рассматривают на границе Красноярского края и Хакасии, а в качестве наиболее вероятной локации звучит район Минусинска, где ранее планировался так называемый Минусинский "электрокомплекс".

Где может появиться новый город и кто продвигает идею

О возможном начале работ в 2026 году ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс. По его словам, не исключено, что город или городское поселение создадут именно в районе Минусинска, а сейчас под проект формируется проектный офис.

Идею строительства нового города в Сибири ранее неоднократно озвучивал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В ноябре на встрече по развитию кластера переработки критических металлов в Сибири он предложил построить неподалеку от хакасского Саяногорска город-спутник, который должен стать "гордостью российских архитекторов".

Как проект связан с кластером "критических металлов"

По данным ТАСС, новый город рассматривается в контуре проекта по созданию кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Он предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы и должен объединить добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектронику, энергетические решения и системы искусственного интеллекта — при взаимодействии промышленности, науки и образования.

Отдельно уточняется и "промышленная привязка": территория площадки Минусинского электрокомплекса по планам составляет 400 га и включает уже имеющиеся объекты — газонаполнительную станцию, главную понизительную подстанцию и железнодорожную инфраструктуру. Это указывает на ставку на готовые элементы логистики и энергетики, а не на "чистое поле".

Сроки, масштабы и человеческий ресурс

Усс говорит о вероятном старте работ в 2026 году и отмечает, что это "достаточно высокий темп", при том что проект пока находится в стадии организационной сборки. В его версии будущий город предполагает "другое население" и "другие задачи", а работать там должна молодежь.

При этом в публичном поле звучат и более длинные горизонты. Ранее сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов говорил ТАСС, что сроки реализации такого проекта могут составить 15 и более лет (в другой оценке — 15-20 лет). Это показывает разрыв между ожиданием быстрого старта и длительностью полноценного строительства и "заселения" подобного города.