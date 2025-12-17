Войска далеко от границы и контроль из-за океана: как выглядит компромисс по Украине

Представители США и Евросоюза в Берлине согласовали два документа, в которых изложены пункты будущих гарантий безопасности для Киева. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, эти материалы стали результатом дипломатических переговоров между американской и европейской сторонами. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, одним из ключевых условий является сокращение численности Вооруженных сил Украины в мирное время — с 900 тыс. до 800 тыс. человек. Одновременно документы предусматривают усиление украинской армии при поддержке ЕС и США, однако без детализации конкретных механизмов такой помощи.

Европейский военный контингент

Отдельный пункт касается возможного размещения на территории Украины контингента войск европейских стран. Как уточняет NYT, эти силы предполагается дислоцировать на западе страны, на значительном удалении от границы с Россией.

Газета не указывает, какие именно государства могут направить свои войска. По данным источников издания, соответствующая информация будет объявлена позднее и в частном порядке, без публичного перечня стран-участниц на текущем этапе.

Роль США и предыдущие заявления

Соединенные Штаты, как отмечает The New York Times, не планируют участвовать в развертывании войск на Украине. Вместо этого Вашингтон намерен задействовать разведывательные службы для мониторинга соблюдения режима перемирия.

Ранее, 15 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что европейские страны и США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожие с пятой статьей НАТО, в случае установления перемирия. В тот же день газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на американских чиновников, что США пообещали поддержать европейские гарантии безопасности и обеспечить их одобрение в Сенате. Статья 5 Североатлантического договора, подписанного в 1949 году, закрепляет принцип коллективной обороны и обязывает страны НАТО отвечать на нападение на любого из участников альянса.