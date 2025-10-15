Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дорожный знак
дорожный знак
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:59

На дороге появятся знаки, которые видят не все: что меняется и кто теперь в особом внимании

В ПДД появится знак "Глухие" и новые обозначения для зимних условий

В российских Правилах дорожного движения готовятся обновления, которые затронут оформление знаков и появление новых символов. По словам адвоката Александра Шиманского, нововведения направлены на повышение безопасности и информативности для всех участников движения, включая людей с ограниченными возможностями.

Новые обозначения на дорогах

Одним из ключевых новшеств станет знак "Глухие". Его будут размещать перед пешеходными переходами и участками дорог, где часто передвигаются люди с нарушениями слуха. В первую очередь такие указатели появятся у специализированных медицинских учреждений, школ для слабослышащих и других объектов, где безопасность пешеходов особенно важна.

"Дорожный знак "Глухие” будут устанавливать перед переходами и учреждениями, где часто бывают люди с нарушениями слуха", — пояснил адвокат Александр Шиманский.

Также в ПДД введут вертикальный знак "Стоп-линия". Он будет применяться в тех местах, где по техническим причинам невозможно нанести привычную горизонтальную разметку. Такое решение поможет водителям ориентироваться при остановке на светофоре или перед знаком "Стоп" даже зимой, когда линии на асфальте часто скрыты снегом.

Обновление старых знаков

Некоторые дорожные указатели пройдут "модернизацию". Так, знак парковки объединят с табличкой, показывающей способ постановки автомобиля — например, параллельно, под углом или перпендикулярно бордюру. Это позволит сократить количество табличек и упростить визуальное восприятие информации.

Знак "Заснеженное покрытие" теперь дополнит символ снежинки. Такое обновление будет напоминать водителям о необходимости снизить скорость и избегать резких манёвров в зимний период.

Знак "Время действия" также изменится: теперь на нём будут указаны не только часы и дни недели, но и месяцы, в течение которых действует сопутствующее ограничение. Это особенно актуально для сезонных парковок и временных правил движения.

Новые рекомендации для безопасного движения

Появятся и новые знаки с рекомендациями по скорости при проезде "лежачих полицейских". Они помогут водителям заранее сбрасывать скорость, избегая ударов по подвеске и обеспечивая плавный проезд через искусственные неровности.

Такие меры направлены не только на комфорт, но и на безопасность: согласно статистике, именно превышение скорости вблизи пешеходных переходов и во дворах остаётся одной из частых причин ДТП.

Сравнение новых и старых стандартов

Категория Старые знаки Новые или обновлённые
Предупреждающие Отсутствует знак "Глухие" Введён новый знак перед переходами у учреждений для слабослышащих
Регулирующие Горизонтальная "Стоп-линия" Добавлена вертикальная версия
Информационные Отдельные знаки парковки и способа установки Объединены в один
Сезонные Без уточнения месяцев Добавлены месяцы действия
Метеоусловия "Заснеженное покрытие" без символов Добавлена снежинка
Рекомендации Отсутствуют знаки для "лежачих полицейских" Введены знаки с рекомендуемой скоростью

Как адаптироваться к изменениям

  1. Водителям стоит заранее изучить новые обозначения, чтобы не растеряться на дороге.

  2. Автошколам необходимо обновить учебные программы и методички по ПДД.

  3. Владельцам транспортных компаний стоит провести краткие инструктажи для водителей.

  4. Органам местного самоуправления — проверить, где установка новых знаков наиболее актуальна.

Возможные ошибки и их последствия

  • Ошибка: водитель не обращает внимания на новый знак "Глухие".
    Последствие: повышается риск наезда на пешехода с нарушением слуха.
    Альтернатива: внимательнее следить за пешеходными переходами и заранее снижать скорость.

  • Ошибка: игнорирование вертикальной "Стоп-линии".
    Последствие: штраф за нарушение требований остановки.
    Альтернатива: останавливаться строго перед знаком, даже если разметка отсутствует.

  • Ошибка: несоблюдение сезонных ограничений по времени действия знаков.
    Последствие: эвакуация автомобиля или штраф.
    Альтернатива: проверять актуальные месяцы на табличках и соблюдать режим парковки.

А что если водитель не знает новых обозначений?

В первые месяцы после введения обновлений, по словам экспертов, штрафовать за незнание маловероятно. Обычно ГИБДД даёт адаптационный период, когда нарушения фиксируются, но не всегда караются строго. Однако незнание ПДД не освобождает от ответственности, поэтому лучше заранее ознакомиться с новыми требованиями.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы
Повышение безопасности для уязвимых участников движения Придётся переучиваться и привыкать к новым символам
Более понятная визуальная система знаков Возможная путаница в первые месяцы
Сокращение количества табличек и дублирующих обозначений Необходимость обновления дорожных карт и приложений
Повышение эффективности ПДД в зимний период Дополнительные расходы на установку

FAQ

Как быстро появятся новые знаки на дорогах?
Первые установки ожидаются в 2026 году, приоритет — крупные города и социальные объекты.

Кто оплачивает установку новых указателей?
Финансирование идёт из региональных дорожных фондов, часть затрат возьмут на себя муниципалитеты.

Что делать, если знак установлен неправильно?
Сообщить в ГИБДД или через приложение "Госуслуги", прикрепив фото и координаты.

Будут ли менять экзаменационные билеты в автошколах?
Да, изменения ПДД повлекут корректировку вопросов по теории.

Можно ли обжаловать штраф, если водитель не знал о новом знаке?
Формально — нет. Считается, что информация о нововведениях доведена публично.

Мифы и правда

  • Миф: новые знаки вводят, чтобы увеличить штрафы.
    Правда: цель изменений — повышение безопасности, особенно для людей с ограничениями здоровья.

  • Миф: вертикальные "Стоп-линии" заменят разметку полностью.
    Правда: они лишь дополнят её на проблемных участках.

  • Миф: снежинка на знаке — просто декоративный элемент.
    Правда: она информирует о погодных условиях и требует снижения скорости.

Интересные факты

• Первый знак "Глухие" уже протестировали в Нижегородской области в 2024 году.
• В Европе аналогичные знаки применяются более 15 лет.
• По данным ГИБДД, каждый третий инцидент с участием людей с нарушениями слуха происходит на переходе без специальных обозначений.

