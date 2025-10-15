ЯНАО вводит новые праздники: какие памятные даты скоро станут официальными

В ЯНАО могут появиться новые праздничные дни и памятные даты. В проекте документа "О праздничных днях и памятных датах ЯНАО" предложено включить 29 дополнительных событий и дат, сообщает законодательное собрание региона.

Обсуждение нового законопроекта

Заместитель председателя регионального парламента Наталия Фиголь обсудила проект закона с руководителями госархивов Тюменской области и Ямала, а также с депутатом Тюменской областной думы Ириной Соколовой, историками, краеведами и представителями ямальских землячеств. Каждый из участников предложил свои варианты для включения в законопроект, в результате чего в нем появились 29 новых памятных дат.

Новые памятные события

Среди предложенных дат — присвоение Салехарду звания "Город трудовой доблести", а также открытие первого на Ямале месторождения углеводородов. Эти события отражают важные моменты в истории региона, и их включение в законопроект может стать значимым шагом для сохранения и увековечения местной истории.

Дальнейшие шаги

Законопроект в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте для публичной дискуссии. Параллельно рабочая группа продолжает научный анализ и изучение новых архивных материалов, чтобы обеспечить включение всех значимых событий.