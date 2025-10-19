Когда экскурсия превращается в выживание: кто такие зоогиды и зачем они нужны Дагестану

Появление новой профессии в Дагестане — зоогидов — стало одним из самых ярких событий в туристической сфере региона. Эти специалисты не просто проводят экскурсии, но и рассказывают о богатой природе республики, учат распознавать редкие растения и животных, объясняют, как вести себя в дикой среде. Такой подход делает путешествия по горным районам безопаснее и интереснее.

Как появились зоогиды

Проект "ЗооГид по Дагестану" разработали сотрудники биологического факультета ДГУ. Идея возникла после многочисленных случаев, когда туристы сталкивались с опасными животными или ядовитыми растениями и не знали, как правильно реагировать. Курсы рассчитаны не только на новичков, но и на опытных экскурсоводов, желающих расширить знания о природе региона.

"Курсы в первую очередь полезны для гидов. Они смогут рассказать о краснокнижных и ядовитых животных и растениях, о правильном поведении при встрече с ними на турмаршрутах", — сказала доцент биологического факультета ДГУ Узлипат Гичиханова.

Первые 50 экскурсоводов уже получили сертификаты. Программа включала лекции, практические занятия и выезды в природные зоны, где участники учились определять следы животных, различать безопасные и опасные виды.

Уникальная природа как учебный класс

Одной из площадок для практики стал знаменитый бархан Сарыкум — крупнейший в Европе песчаный массив, напоминающий настоящий пустынный оазис посреди гор. Здесь обитает более 350 видов растений и сотни видов животных, включая редкие и исчезающие.

"Встреча с некоторыми представителями фауны и флоры может иметь опасные последствия для людей. Поэтому вдоль экотропы расположены таблички с информацией о наиболее редких и опасных растениях и животных", — пояснил специалист отдела экологического просвещения заповедника "Дагестанский" Гаджимурад Хабиев.

Среди угроз — клещи, скорпионы, фаланги, пауки и особенно опасная самка каракурта. А в песках Сарыкума обитает самая ядовитая змея России — гюрза. Зоогиды теперь знают, как распознать следы и предупредить туристов об опасности.

Как проходит обучение

Обучение построено по принципу "от теории к практике". Сначала участникам читают лекции о флоре и фауне Дагестана, затем вывозят на природные объекты. Там они учатся отличать съедобные растения от ядовитых, узнают, как действовать при встрече с дикими животными.

Наргиз Самедова, аттестованный экскурсовод, одной из первых прошла обучение. Она рассказывает, что теперь чувствует себя увереннее на маршрутах и может давать туристам точные ответы на самые неожиданные вопросы.

"Гид должен быть всесторонне развитым человеком, потому что у туристов возникают разные вопросы. Мы считаем их порой смешными, но всё-таки они часто звучат. Например, а что это за дерево, что за цветочек?", — отметила экскурсовод Наргиз Самедова.

Советы шаг за шагом: как действовать туристу

Перед походом уточняйте у гида, какие животные и растения встречаются на маршруте. Не трогайте незнакомые растения и ягоды, даже если они выглядят безобидно. Избегайте троп, где возможны встречи с ядовитыми змеями. Носите закрытую одежду и обувь, защищающую от укусов. Не оставляйте еду на земле — это привлекает животных.

По словам Наргиз Самедовой, важна не только осторожность, но и уважение к природе: "На Сарыкуме много диких животных, одна из любимых туристами — ящерица круглоголовка. Она очень активная, общительная, бегает вокруг людей. Я объясняю, что трогать её запрещено, но можно сфотографировать — она не пугливая".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: турист берёт в руки неизвестное растение или цветок.

Последствие: возможен ожог или аллергическая реакция.

Альтернатива: спрашивайте у гида или пользуйтесь приложением-определителем растений.

Последствие: агрессивное поведение животного и укус.

Альтернатива: используйте зум-объектив или снимайте с безопасного расстояния.

Последствие: риск столкновения с дикими животными.

Альтернатива: следуйте только по маршрутам, отмеченным на картах заповедника.

А что если зоотуризм станет новой визитной карточкой Дагестана?

Развитие зоогидов может стать важным шагом к формированию нового направления — зоологического туризма. Это не просто прогулки по красивым местам, а погружение в биологическое разнообразие региона. Уже сейчас проект вызывает интерес у туроператоров и экологических организаций. Для туристов такие экскурсии — возможность узнать о редких видах, увидеть, как человек и природа могут сосуществовать без вреда друг другу.

Плюсы и минусы профессии зоогида

Плюсы Минусы Возможность работать на природе Необходимость постоянного обучения Повышение интереса туристов Опасные условия на маршрутах Содействие сохранению экосистемы Зависимость от сезона Рост турпотока и занятости в регионе Требуется специальная подготовка

FAQ

Как стать зоогидом в Дагестане?

Необходимо пройти обучение на курсах "ЗооГид по Дагестану", организованных при ДГУ. После экзамена выдают сертификат.

Где проходят экскурсии зоогидов?

Основные маршруты пролегают по природным зонам — бархан Сарыкум, горные ущелья, заповедники и национальные парки.

Опасно ли путешествовать с зоогидом?

Нет. Напротив, зоогид обучен предупреждать опасные ситуации и знает, как действовать при встрече с животными.

Мифы и правда

Миф: если змея не проявляет агрессии, можно подойти ближе.

Правда: большинство змей нападает при угрозе, поэтому лучше сохранять дистанцию.

Правда: некоторые виды могут быть переносчиками инфекций, поэтому трогать их нельзя.

Правда: запах не всегда показатель — некоторые из них пахнут приятно, но опасны.

Интересные факты

Бархан Сарыкум считается самым высоким песчаным барханом в Европе — его высота превышает 250 метров. В Дагестане встречается около 30 видов эндемиков, не встречающихся больше нигде в мире. Первые курсы зоогидов прошли при поддержке регионального министерства туризма и экологии.

Исторический контекст

Идея зоологических экскурсий не нова: подобные программы давно существуют в национальных парках Африки и Южной Америки. В России подобные инициативы только набирают силу. Дагестан стал первым регионом, где обучение гидов по флоре и фауне вывели на системный уровень.