Новый глава офиса президента Украины уже определён: Зеленский откладывает объявление до начала 2026 года

В Киеве готовятся к заметным кадровым перестановкам в президентской вертикали, и ключевой интригой остаётся имя нового руководителя офиса президента. Владимир Зеленский заявил, что уже принял решение по кандидатуре, но раскрывать его пока не стал. Об этом сообщает РБК.

Решение принято, но имя объявят позже

Он подтвердил, что определился с тем, кто возглавит его офис, однако публичное объявление запланировано позднее. Зеленский подчеркнул, что изменения в руководстве президентских администраций будут оформлены в самом начале 2026 года. Тем самым он дал понять, что назначение станет частью более широкого кадрового пакета, а не единичной заменой.

"Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет чуть позже", — сказал Владимир Зеленский.

Фраза прозвучала на фоне внимания к политическим последствиям отставки предыдущего главы офиса Андрея Ермака. До последнего времени вакансия оставалась одной из самых обсуждаемых в украинской политике.

Отставка Ермака и контекст скандала

Андрей Ермак ушёл в отставку в конце ноября. РБК пишет, что это произошло на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Незадолго до подачи заявления у Ермака прошли обыски. Позднее детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов уточнял, что эти обыски не связаны с "делом Миндича".

Кого рассматривали на ключевой пост

После ухода Ермака Зеленский говорил, что рассматривает на должность главы офиса двух кандидатов: первого вице-премьера Михаила Фёдорова и министра обороны Дениса Шмыгаля. При этом президент отмечал, что кадровое решение осложняется необходимостью искать замену на их текущих позициях.