Тайна исчезнувших окаменелостей: как контрабанда изменила палеонтологию

70 миллионов лет назад по древним озёрам и дюнам Монголии бродил двуногий хищник с мощными лапами и смертоносными когтями. Теперь учёные дали ему имя — Shri rapax, а его история оказалась не менее захватывающей, чем сам открытый вид.

Украденные кости и цифровое воскрешение

Окаменелости S. rapax были незаконно вывезены из пустыни Гоби до 2010 года и попали во Францию, в коллекцию компании Eldonia. Позже, после переговоров, скелет вернули в Монгольскую академию наук, но череп и часть позвонков исчезли. Учёным пришлось восстанавливать их по данным компьютерной томографии, сделанной до пропажи.

"Этот случай — часть многолетней схемы контрабанды окаменелостей из Гоби", — говорит палеонтолог Цогтбаатар Чинзориг, соавтор исследования.

Необычный хищник: когти, хватка и мощный укус

S. rapax был размером с велоцираптора, но отличался удлинёнными когтями (до 8 см) и массивными передними конечностями.

Сила хвата: его кисти были настолько крепкими, что позволяли удерживать крупную добычу.

Короткая морда: указывает на мощный укус — ещё одно оружие в арсенале хищника.

"Он полагался не на удары ногами, а на хватку, как современные хищные птицы", — объясняет палеонтолог Андреа Кау.

Почему два хищника уживались в одной экосистеме?

S. rapax и велоцираптор жили бок о бок, но, судя по анатомии, занимали разные экологические ниши. Учёные предполагают, что это пример "разделения ресурсов": один охотился на мелкую добычу, другой — на более крупную.

Исследователи надеются, что пропавшие кости вернутся в Монголию. Череп, в частности, помог бы уточнить эволюционную роль этого динозавра.