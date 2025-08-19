Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:57

Осень принесёт новую книгу Пелевина: что скрывается за завесой тайны

Новый роман Виктора Пелевина выйдет в конце 2025 года

Что заставляет читателей каждый раз ждать новых произведений Виктора Пелевина? Возможно, это умение автора соединять мистику и реальность так, что даже привычные вещи начинают звучать иначе. Осенью 2025 года писатель снова даст повод для разговоров — издательство "Эксмо" официально объявило о выходе его нового романа.

Тайна вокруг сюжета

Подробности будущей книги держатся в секрете: ни название, ни фабула пока не раскрываются. Однако известно, что рукопись уже завершена и передана издательству. В сообщении "Эксмо" к анонсу была добавлена загадочная фраза:

"Поражающие нас истории и песни, от которых выступают слезы, приходят не от людей. Даже их продавцы не знают, откуда они берутся. Но если они трогают твое сердце и тебе хочется увидеть впереди свет, это значит, что он уже горит у тебя внутри", — заявило издательство.

Когда ждать книгу

Новый роман появится в продаже в книжных магазинах по всей стране и на маркетплейсах уже к концу 2025 года. Кроме бумажного издания, произведение будет выпущено в аудиоформате и в цифровой версии — на "Литрес" и в сервисе "Яндекс Книги". Предзаказ на печатную версию обещают открыть в ближайшее время.

Традиция ежегодных романов

Пелевин известен тем, что почти каждый год радует читателей новой книгой. Его романы обычно содержат множество отсылок к актуальным событиям и своеобразные комментарии к происходящему в мире. Благодаря этому тексты писателя остаются одновременно философскими и удивительно современными.

Книги и экранизации

Последним большим произведением автора стала "Круть", вышедшая в 2024 году. Параллельно растёт интерес к экранизациям его работ. Так, режиссёр Василий Бархатов летом объявил о подготовке сериала по роману "Трансгуманизм Inc.". По плану в экранизации будет шесть серий, и каждая станет самостоятельным воплощением отдельной новеллы книги.

